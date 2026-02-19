Venezuela y EEUU acuerdan una "agenda de cooperación" contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

El jefe del Mando Sur de las FFAA de EEUU, el general Francis L. Donovan - EMBAJADA DE EEUU EN VENEZUELA EN X

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom), el general Francis L. Donovan, ha concluido este miércoles una visita a Venezuela, incluyendo un encuentro con su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien ha acordado fortalecer la cooperación especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

Así lo ha anunciado en redes sociales el Palacio de Miraflores, sede presidencial venezolana, sobre un encuentro en el que ambos han coincidido en trabajar conjuntamente en el "diseño de una agenda de cooperación bilateral" destinada a combatir el tráfico de drogas y el terrorismo, así como a la gestión migratoria, todos "desafíos transnacionales".

La reunión, a la que han asistido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, "ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes", ha indicado en X el portavoz del Ejecutivo venezolano, Miguel Ángel Pérez.

Por su parte, el Southcom ha confirmado que la cita ha contado, además de Donovan, con la enviada especial de Washington para Venezuela, Laura Dogu, y el subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Humire, quienes "han reiterado el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de Estados Unidos y del hemisferio occidental".

Las conversaciones, ha indicado, se han centrado en "el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump --particularmente la estabilización de Venezuela-- y en la importancia de una seguridad compartida en todo" el continente.