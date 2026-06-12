Venezuela otorga a Shell una licencia para la exploración y explotación del campo de gas Loran

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Marco Salgado - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno venezolano, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha concedido este jueves a la compañía Shell una licencia para llevar a cabo la primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, importante yacimiento de gas natural que cuenta con siete yacimientos de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.

"Queremos convertir a Venezuela en un exportador de gas y con esta firma estamos reafirmando ese camino, reactivando un proyecto que durante 23 años estuvo sin desarrollo", ha destacado Rodríguez en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Globovisión.

Ello se ha hecho en un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, donde han sido suscritos un total de "cinco instrumentos de relevancia estratégica", según ha explicado la Presidencia del país latinoamericano en una nota de prensa en la que agrega que con ello se aspira a "incrementar" las "capacidades energéticas" venezolanas de cara al consumo interno y mercado de exportación.

Así, también han sido signados varios acuerdos que responden a una alianza "técnico-financiera" establecida el pasado mes de marzo, consistentes en órdenes de servicio y de compras destinadas a la ejecución de trabajos en el norte del estado de Monagas.

Tales convenios, según ha explicado Presidencia, apuntan al aumento de la producción de crudo liviano, esto es, un hidrocarburo empleado como diluyente necesario para la formulación de Merey 16, con el crudo que se extrae de la Faja Petrolífera del Orinoco. También incluye el suministro de la "dieta" requerida por la Refinería de Puerto La Cruz para la producción de combustibles.

Este paso que la mandataria interina ha calificado de "histórico" persigue, entre otros propósitos, el tratar de "transformar la matriz productiva" para "posicionar" a Venezuela en el "mapa global" de los proveedores de gas.

"Por primera vez, en la Ley de Hidrocarburos, que fue recientemente reformulada y reformada, nos está permitiendo estas formas de negociación y acuerdos de negocio flexibles donde también daremos impulso a la producción, y que tengamos un mejor aprovechamiento de los recursos para el pueblo de Venezuela", ha recalcado Rodríguez.