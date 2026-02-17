Veteranos de guerra piden al Constitucional de Zimbabue anular la extensión del mandato presidencial

Archivo - El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, en un reciente viaje a Argelia. - Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de veteranos de guerra han presentado un recurso al Tribunal Constitucional de Zimbabue para que anule la enmienda aprobada por el Gobierno que permite extender el mandato del presidente Emmerson Mnangagwa dos años más, hasta 2030.

Representados por un experto en derecho constitucional, el grupo de militares ha presentado un recurso de urgencia al Tribunal Constitucional con el que buscan medidas para frenar la prolongación del mandato, de cinco a siete años, aprobada en medio de los intentos de Mnangagwa de permanecer en el poder.

El recurso, según informa el diario 'News Day', alega que el presidente "no cumplió con sus obligaciones constitucionales en relación con el proyecto de enmienda Constitucional", al presidir y ser parte del gabinete que deliberó sobre el cambio constitucional.

Igualmente los veteranos denuncian que la maniobra solo busca beneficiar al presidente en el cargo. "Cualquier enmienda constitucional, disposición transitoria o mecanismo de continuidad en el cargo que tenga por objeto o efecto extender el mandato de, o conferir un beneficio de permanencia en el cargo a, una persona que ocupaba el cargo de Presidente antes de la enmienda, es inválido y carece de fuerza o efecto respecto de dicho titular", recoge el recurso.

Hace una semana el Ejecutivo de Zimbabue ha aprobó un proyecto de enmienda constitucional para extender el mandato de Mnangagwa, de cinco a siete años en medio de sus intentos por mantenerse en el cargo.

La legislación propuesta contempla también la elección del presidente por el Parlamento con una mayoría de dos tercios, en lugar de por sufragio directo.

Harare aduce que el objetivo de la reforma es "reducir las perturbaciones relacionadas con las elecciones, mejorar la continuidad de las políticas, permitir tiempo suficiente para la implementación de proyectos nacionales a largo plazo y promover la estabilidad política y económica".

Este paso se produce después de que el partido de Mnangagwa, el gobernante ZANU-PF, aprobara enmendar la Constitución de 2013 el pasado mes de octubre para extender el mandato del presidente hasta 2030, una medida que la oposición ha tachado de ilegal.