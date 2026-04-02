El vicepresidente de EEUU visitará Hungría la próxima semana para reunirse con Victor Orbán

Archivo - El primer ministro de Hungría, Victor Orbán - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha anunciado este jueves que viajará a Budapest a principios de la próxima semana para reunirse con el primer ministro de Hugría, Victor Orbán.

El 'número dos' de la Casa Blanca visitará la capital hungará el martes y el miércoles, 7 y 8 de abril, junto a su esposa, Usha Vance.

"Durante su estancia en Budapest, el vicepresidente mantendrá reuniones bilaterales con el primer ministro Viktor Orbán (y) pronunciará unas palabras sobre la sólida relación entre Estados Unidos y Hungría", ha informado Washington en un breve comunicado.

El encuentro se producirá a pocos días de que el país centroeuropeo celebre elecciones legislativas el próximo 12 de abril, en las que el antiguo discípulo de Orbán Peter Magyar parte como favorito para poner punto y final a 16 años consecutivos de mandatao del ultraconservador.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a uno de sus más destacados aliados en Europa, con quien comparte un declarado euroescepticismo y su desdén hacia políticas progresistas y aperturismo migratorio.