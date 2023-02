Vídeo | El angustioso rescate de Ahmed bajo los escombros de Alepo, en Siria

MADRID, 7 Feb. (EDIZIONES) -

Los rescatistas descubren un par de pies entre los escombros. Tan cuidadosamente como pueden, consiguen abrir un agujero por el que sacar a un niño cubierto de polvo que llora desconsoladamente. En la ambulancia, con el estruendo de la sirena de fondo, un miembro de los conocidos como 'cascos blancos' (la Defensa Civil Siria) anima al pequeño mientras le pone la mascara de oxígeno.

Su nombre es Ahmed y, tras su rescate, se suma a la lista de los más de 20.000 heridos que han conseguido ser rescatados con vida de entre la destrucción causada por los terremotos que han asolado este lunes la zona fronteriza entre Turquía y Siria y han provocado más de 5.000 muertos.

El terremoto sepultó a Ahmed bajo las ruinas de la casa de su familia en el pueblo de Qatma, al norte de Alepo (Siria), a donde habían llegado huyendo de la guerra.

El rescate ha sido llevado a cabo por la Defensa Civil Siria, una de las ONG que opera en el país. Conocidos como 'cascos blancos', agrupan a voluntarios que realizan labores de extinción de incendios, retirada de explosivos y rehabilitación de servicios eléctricos y de alcantarillado, entre otras cosas.

Ahmed, a displaced child, was rescued from the ruins of his home in the village of Qatma, north of #Aleppo, #Syria. The family's house was destroyed by today's devastating #earthquake. pic.twitter.com/Ec4pommcLc