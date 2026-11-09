Von der Leyen advierte de que no se puede negociar la seguridad europea sin un alto el fuego previo en Ucrania

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press / Con

BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este lunes de que cualquier negociación sobre la futura arquitectura de seguridad europea deberá esperar hasta que se haya alcanzado un alto el fuego en Ucrania, al tiempo que ha reclamado que estas conversaciones se desarrollen en un foro adecuado que incluya a los Estados miembro de la Unión Europea y a los aliados de la OTAN.

"Cualquier debate significativo sobre la arquitectura de seguridad europea solo podrá llevarse a cabo una vez que se haya alcanzado un alto el fuego en Ucrania. Y deberá celebrarse en un foro adecuado, en particular con los aliados de la OTAN y los Estados miembro de la UE", ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario durante una rueda de prensa en Bucarest junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

Von der Leyen ha realizado estas declaraciones a las puertas de las conversaciones de paz previstas para este martes en Abu Dabi, bajo la mediación de Estados Unidos, y en las que también estará representada la Unión Europea, en un momento en el que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania han reabierto el debate sobre las garantías de seguridad que recibirá Kiev y el futuro de la seguridad en el continente.

En este sentido, la conservadora alemana ha insistido en que el objetivo prioritario de las negociaciones debe ser poner fin a la guerra iniciada por Rusia y ha reiterado el respaldo europeo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz.

"El presidente Zelenski ha pedido apoyo a sus socios europeos y, por supuesto, se lo estamos dando. El objetivo de estas conversaciones de paz es poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Ese debe ser el objetivo", ha sostenido.

Asimismo, Von der Leyen ha precisado que las negociaciones también están centradas en las garantías de seguridad que deberá recibir Ucrania una vez termine la guerra, toda vez que la Comisión Europea trabaja paralelamente en un "plan de prosperidad para la posguerra" destinado a "garantizar la estabilidad y la reconstrucción" del país.

Este mismo lunes, la Comisión Europea y el Consejo Europeo han confirmado que enviarán una delegación conjunta a las conversaciones sobre Ucrania en la capital de Emiratos Árabes Unidos, una cita en la que también estará presente la Alianza Atlántica y algunos países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido.

BRUSELAS DESTINA 60 MILLONES A REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL MAR NEGRO

Por otra parte, Von der Leyen ha anunciado que la Comisión Europea destinará 50 millones de euros a acelerar la puesta en funcionamiento de un centro de seguridad marítima en el mar Negro, una iniciativa impulsada junto a Rumanía y Bulgaria con la que se pretende reforzar la vigilancia y la protección de esta región ante el aumento de los ataques contra embarcaciones comerciales y otras amenazas a la seguridad.

"En coordinación con Rumanía y Bulgaria, vamos a acelerar los trabajos para poner en marcha el Centro de Seguridad Marítima del Mar Negro, con un calendario claro para su finalización y una financiación específica de 50 millones de euros", ha explicado la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Asimismo, ha avanzado que la Unión Europea reforzará de manera "inmediata" la vigilancia marítima mediante imágenes por satélite proporcionadas por el programa europeo Copernicus, con el objetivo de mejorar la capacidad de supervisión de las aguas del mar Negro y responder a los incidentes de seguridad.

A estas medidas se suman otros 10 millones de euros adicionales que el Ejecutivo comunitario destinará a las autoridades rumanas para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate en el mar Negro, después de que los recientes ataques contra buques comerciales frente a las costas del país hayan dejado víctimas mortales y marineros desaparecidos.