Von der Leyen anuncia el desbloqueo de 16.400 millones para Hungría tras pactar reformas democráticas

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - Dati Bendo/EU Commission/dpa

BRUSELAS 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes el desbloqueo de cerca de 16.400 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación a Hungría que permanecían retenidos por la deriva antidemocrática del anterior Gobierno liderado por Viktor Orbán.

"Sólo han pasado unas semanas, pero podemos ya sentir un fuerte aire de cambio en toda Hungría", ha afirmado Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas acompañada por le nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien ha celebrado el acuerdo "muy importante" para su país y garantizado que cooperará con la Unión "en interés del pueblo húngaro y de los ciudadanos europeos".

La jefa del Ejecutivo comunitario ha puesto en valor el acuerdo político con el nuevo Gobierno húngaro porque sienta las bases de importantes reformas en áreas clave para garantizar el Estado de derecho y la protección de los fondos comunitarios, por ejemplo en materia de lucha contra la corrupción.

"Hemos acordado una base sólida y segura. Por ello, sujeto a las reformas que están siendo adoptadas y a las inversiones puestas en marchar, me alegra anunciar que podemos desbloquear 10.000 millones de euros para Hungría", ha explicado la presidenta comunitaria, en referencia a los fondos correspondientes al plan de recuperación para Hungría que, según las reglas de la UE, debe ser ejecutado antes de que finalice agosto para que Budapest no pierda este apoyo.

Von der Leyen ha anunciado asimismo que descongelará otras partidas retenidas, en concreto 4.200 millones de fondos de cohesión paralizados por el mecanismo de condicionalidad que impide el desembolso de ayudas si ponen en riesgo el Estado de derecho, y otros 2.200 millones ligados a reformas para restituir derechos fundamentales, incluida la libertad académica.