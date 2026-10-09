Von der Leyen y Costa celebran el Nobel de la Paz a Navi Pillay y elogian su "valentía y claridad moral"

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa. - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han felicitado este viernes a la jurista sudafricana Navi Pillay por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, destacando su trayectoria en defensa de los Derechos Humanos, la justicia y el Derecho Internacional, en un momento en el que consideran que el Estado de derecho "se enfrenta a presiones cada vez mayores".

"Pocas personas han dedicado su vida a la justicia, la paz y la dignidad humana como ella", ha señalado Von der Leyen en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha ensalzado la valentía de la antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por haber hecho frente a "algunos de los capítulos más oscuros de la humanidad", desde la violencia del Apartheid en Sudáfrica hasta "los horrores del genocidio" de Ruanda.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha destacado que Pillay ha sido una defensora de "los perseguidos, los vulnerables, los que no tienen voz y los excluidos", así como del Estado de derecho frente a la imposición de la fuerza.

"Ha mirado a los ojos a la brutalidad de la injusticia y nunca ha apartado la mirada", ha afirmado la conservadora alemana, quien ha considerado que, en un mundo que necesita justicia "más que nunca", su valentía y claridad moral constituyen una "brújula de incalculable valor".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha calificado el reconocimiento a Pillay como un galardón "verdaderamente merecido" que llega en un momento "muy oportuno", ante las crecientes presiones a las que se enfrenta el Derecho Internacional.

"Su compromiso de toda una vida con los Derechos Humanos, la justicia y el Derecho Internacional nos recuerda que la paz solo puede perdurar cuando se defienden la dignidad, la rendición de cuentas y el Estado de derecho", ha sostenido el socialista portugués en otro mensaje en redes sociales.

Costa ha reiterado además que la Unión Europea mantiene su firme compromiso con estos valores, al tiempo que ha trasladado sus felicitaciones a la jurista sudafricana por el reconocimiento a su trayectoria.

GALARDONADA POR SU DEFENSA DEL DERECHO INTERNACIONAL

Las felicitaciones de los principales dirigentes comunitarios llegan después de que el Comité Noruego del Nobel haya anunciado este viernes la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a Pillay, de 85 años, por su contribución a la defensa del Derecho Internacional y su labor para garantizar que los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio rindan cuentas ante la justicia.

A lo largo de su carrera, Pillay ha ejercido como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Penal Internacional (TPI), además de ocupar el cargo de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Asimismo, entre 2021 y 2025 presidió una comisión de Naciones Unidas encargada de investigar las violaciones de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, mientras que actualmente participa como jueza 'ad hoc' en el procedimiento contra Birmania por las acusaciones de genocidio contra la minoría rohingya.