Von der Leyen y Costa defienden "empezar a hablar" con Rusia para que la UE esté en la mesa de paz

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - GAETAN CLAESSENS

BRUSELAS, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han defendido la necesidad de que la Unión Europea "empieze a hablar" con Rusia y abra canales diplomáticos con Moscú para que, "cuando llegue el momento" los Veintisiete tengan representanción en unas eventuales negociaciones de paz.

En una rueda de prensa al término del Consejo Europeo que ha tenido lugar este jueves y viernes en Bruselas, los dos altos mandos de la Unión Europea han detallado que trabajarán "estrechamente" junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para preparar una posición común del bloque comunitario para cuando "llegue el momento" de hablar con Moscú.

"Tarde o temprano, Rusia tendrá que sentarse en la mesa de negociación, en particular bajo la presión de nuestras sanciones. Y cuando llegue ese momento, necesitamos un mensaje europeo unido dirigido al presidente (Vladimir) Putin", ha sostenido Von der Leyen, que ha arropado a Costa ante las dudas generadas por los recientes contactos abiertos con Moscú.

"Solo puedo confirmar que desde el primer día hemos colaborado de forma excelente, y así continuará siendo", ha añadido la conservadora alemana, que tras advertir de que "todo nuestro continente está en riesgo", ha reivindicado que "Europa debe ser uno de los artífices de una paz justa y duradera" y que en todo caso "Ucrania debe llevar las riendas".

Costa, por su parte, ha tratado de matizar "malentendidos" afirmando que la Unión Europea "no es, ni tiene intención de ser, mediadora", ya que está "del lado de Ucrania" desde el inicio de la invasión de Rusia "y lo seguirá estando después de la guerra".

"También está claro que, lamentablemente, no tenemos señales creíbles de que Rusia quiera embarcarse en negociaciones serias por el momento", ha añadido el dirigente portugués, que también ha destacado que el papel de Ucrania como negociador con Rusia es "complementario" con el rol de la Unión Europea "defendiendo sus intereses" en una eventual mesa de negociación.

Sobre las conversaciones iniciadas por su equipo, ha aclarado que lo que se trataba de hacer era tan solo "establecer un canal diplomático". "No podemos depender únicamente de otros para interpretar los mensajes rusos; debemos poder trasladar directamente a Rusia nuestros propios mensajes", ha explicado.

Preguntado sobre qué responde a quienes critican que su iniciativa no fuera consultada con los Estados miembro, Costa ha defendido que es necesario "establecer de inmediato este contacto directo", porque hay que "escucharles y necesitamos hacerles llegar nuestros mensajes".

"Y cuando todos los líderes han repetido que la Unión Europea debe estar sentada en la mesa de una futura negociación, de la futura mesa de negociación, lógicamente necesitamos empezar a hablar, a tener un contacto directo con Rusia", ha concluido.

MACRON DEFIENDE UN FUTURO PAPEL DE COSTA

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se ha referido a este asunto al acabar la cumbre, señalando que aunque "los europeos no son mediadores", el día en que haya negociaciones, la Unión Europea "deberá estar sentada en la mesa".

"Ha habido potencias, a veces amigas, que se han posicionado como mediadoras de este conflicto. Nosotros no lo somos. Estamos del lado de Ucrania. Le proporcionamos ayuda y apoyo, y hemos impuesto sanciones a Rusia", ha señalado.

Pese a ello, ha opinado que es importante que el bloque comunitario esté en una eventuales conversaciones de paz porque "están en juego los intereses de Europa" y por lo tanto los europeos "deberán estar representados".

Al hilo, ha augurado que el presidente Costa "tendrá un papel dentro del ámbito de sus competencias" y que los Estados miembro "también tendrán su lugar", ya que este "no puede representarlos en cuestiones relativas a las garantías de seguridad, que serán un elemento clave de cualquier negociación".