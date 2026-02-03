Von der Leyen y Costa viajarán a Ucrania para conmemorar el 4º aniversario del inicio de la guerra

Archivo - Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escuchan al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada a una cumbre de líderes de la UE en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán a Ucrania para acompañar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el cuarto aniversario del inicio de la guerra de invasión rusa, aunque los detalles del viaje están aún por cerrar.

"Será una señal renovada y reiterada de la solidaridad de la Unión Europea con Ucrania y de nuestra determinación y unidad en hacer frente a la agresión continuada de Rusia", ha expresado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, quien ha confirmado que la jefa del Ejecutivo comunitario confirmó su asistencia a Zelenski en la conversación telefónica que mantuvieron el lunes.

Fuentes europeas consultadas por Europa Press confirman también la asistencia de Costa, cuyo equipo ya apuntó el pasado diciembre que el presidente del Consejo Europeo contaba con participar en la conmemoración del inicio de la invasión, que se inició el 24 de febrero de 2022.

El lunes, tras la llanada con Zelenski, Von der Leyen también anunció que la Unión Europea trabaja en un nuevo paquete de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin, el vigésimo desde que comenzó la guerra, con el objetivo de que esté listo a tiempo para el cuarto aniversario de la invasión y en aras elevar más la presión sobre Moscú para que se siente "de manera genuina" a negociar la paz con Kiev.

Tras constatar ambos que Rusia continúa redoblando sus "crímenes de guerra" y sus ataques contra infraestructuras civiles y hogares, la conservadora alemana reivindicó en su comunicado los esfuerzos de la Unión Europa para apoyar a Ucrania "día tras día, año tras año", como con la adopción de sanciones.