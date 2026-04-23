Von der Leyen, Costa y Zelenski celebran la aprobación definitiva de la ayuda a Ucrania: "Europa se mantiene firme"

Archivo - El presidente del Consejo, Antonio Costa, junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una conferncia sobre la reconstrucción de Ucrania. - SIERAKOWSKI FREDERIC // EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los principales líderes de la Unión Europea y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, han celebrado la aprobación definitiva este jueves del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con mensajes de satisfacción que coinciden en subrayar la unidad del bloque comunitario frente a la agresión de Moscú.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado la bienvenida al acuerdo de los Veintisiete Estados miembro, celebrando que está ya de camino a Chipre --donde hoy y mañana tiene lugar una reunión informal de líderes de la UE--, "con buenas noticias".

"Mientras Rusia redobla su agresión, nosotros redoblamos nuestro apoyo a la valiente nación ucraniana, permitiendo que Ucrania se defienda y ejerciendo presión sobre la economía de guerra de Rusia. Ahora pasaremos a implementar rápidamente en ambos frentes", ha expresado en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reivindicado que el fin a dos meses de bloqueo de Hungría a ambas medidas --que requerían unanimidad de todos los Estados miembro--, demuestra que "Europa se mantiene firme, unida e inquebrantable en su apoyo a Ucrania".

"Prometido, entregado, implementado. La estrategia de la UE para lograr una paz justa y duradera en Ucrania se basa en dos pilares: fortalecer a Ucrania; aumentar la presión sobre Rusia. Hoy avanzamos en ambos", ha añadido el socialista portugués.

Más explícita sobre el bloqueo de Budapest ha sido la Alta Representante de la Unión Europea para política Exterior, Kaja Kallas: "El punto muerto ha terminado. La UE acaba de despejar el camino para el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones".

Según la jefa de la diplomacia europea, "la economía de guerra" de Rusia está "bajo una presión creciente", mientras que Ucrania recibe ahora "un impulso importante" por parte de la UE que se mantendrá hasta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "comprenda que su guerra no lleva a ninguna parte".

"Me alegra que dos meses después de que el Parlamento Europeo votara a favor y firmara el préstamo de apoyo de 90.000 millones de euros a Ucrania, los Estados miembro de la UE también lo hayan aprobado hoy", ha indicado en otro mensaje en redes sociales la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

La dirigente maltesa ha pedido actuar "con urgencia" para llevar estos fondos "donde más se necesitan". "Ucrania necesita este apoyo en el terreno ahora mismo. Junto con el vigésimo paquete de sanciones, esta decisión es importante para defender la seguridad europea y para lograr una paz justa y duradera", ha concluido.

ZELENSKI: UN DÍA IMPORTANTE EN LAS RELACIONES CON LA UE

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado en otro mensaje en redes que "hoy es un día importante" para la defensa de Ucrania y para las relaciones con la Unión Europea, y ha detallado que ya está trabajando para asegurar el primer desembolso "tan pronto como en mayo o junio".

Según ha explicado, el préstamo de la UE fortalecerá el ejército ucraniano y hará a Ucrania "más resistente", permitiéndole "cumplir con sus obligaciones sociales hacia los ucranianos, tal como se establece en la ley". Una parte de los fondos se dirigirán "a la producción de armas, la adquisición de armas necesarias de socios" y a la "preparación del sector energético e infraestructura crítica para el próximo invierno".

Sobre el vigésimo paquete de sanciones, Zelenski ha señalado que el camino debe ser aprobar nuevas medidas restrictivas contra Rusia, toda vez que Kiev mantendrá su colaboración con países de Oriente Próximo y del Golfo pérsico por la guerra en Irán.

"Creemos que solo a través de esfuerzos conjuntos podemos lograr una fuerza verdaderamente significativa, y Europa merece ese tipo de fuerza. ¡Gloria a Ucrania!", ha concluido.

FIN A DOS MESES DE BLOQUEO

La Unión Europea ha dado luz verde definitiva a su préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de la formalización definitiva por procedimiento escrito por parte de los Veintisiete, sin que ni Hungría ni Eslovaquia hayan bloqueado ninguna de las medidas.

Ambos expedientes han sido adoptados por unanimidad después de que el flujo de petróleo a través del oleoducto se haya reanudado, como ha confirmado este mismo jueves Eslovaquia, meses después de su rotura ocasionada por un supuesto ataque de Rusia, y tras el veto de Budapest y Bratislava a cualquier medida favorable a Ucrania hasta que Kiev se hiciera cargo de su reparación.

Un día después, los Veintisiete alcanzaron un acuerdo político para liberar tanto el préstamo como el vigésimo paquete de medidas contra Rusia de dos meses de bloqueo por parte de Hungría --y Eslovaquia para las sanciones--, a su vez menos de 24 horas después de que Kiev anunciara que había culminado la reparación del oleoducto Druzhba.