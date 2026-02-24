Von der Leyen, Metsola y Costa piden más presión a Rusia en el aniversario de la guerra tras el bloqueo de las sanciones

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - SIERAKOWSKI FREDERIC

BRUSELAS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las tres principales instituciones europeas, Ursula von der Leyen (Comisión Europea), Roberta Metsola (Parlamento Europeo) y António Costa (Consejo Europeo), han reafirmado su apoyo a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa, y han urgido a poner más presión sobre Moscú para que entable "negociaciones significativas" para una paz "justa y duradera".

En un comunicado conjunto, los tres pilares de la Unión Europea han constatado que la guerra de desgaste de Vladimir Putin "está debilitando constantemente a Rusia", y que por tanto están decididos a seguir presionando al Kremlin con más sanciones sobre el sector energético y financiero ruso y contra su flota fantasma, además de dar más fondos a Kiev.

El día después de que los Veintisiete no lograran ponerse de acuerdo para la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y la aprobación definitiva del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, Von der Leyen, Metsola y Costa han reafirmado el compromiso de la UE de tener listo en primer pago de esta financiación "lo antes posible"

"La UE seguirá brindando un amplio apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania y a su pueblo", se lee en la misiva, en la que se destaca que el bloque comunitario es "el principal donante" de Kiev, y que este invierno ha proporcionado al país dirigido por Volodimir Zelenski una "asistencia energética sin precedentes" y de sistemas de defensa aérea y antidrones ante los ataques rusos a la infraestructura energética.

Con todo, los tres presidentes de las principales instituciones han insistido en la importancia de lograr "una paz integral, justa y duradera para Ucrania", basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, dejando claro que "las fronteras no pueden modificarse por la fuerza" y que "el agresor no puede ser recompensado".

"Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr dicha paz: una paz con dignidad y seguridad a largo plazo. El respeto a la soberanía y la integridad territorial es la piedra angular. Ningún país puede anexionarse a su vecina", se puede leer en la carta, donde se destaca la necesidad de mantener "la solidaridad transatlántica y global" con Ucrania.

ESFUERZO POR EL DÍA DE DESPUÉS

Von der Leyen, Metsola y Costa han indicado que los esfuerzos de apoyo a Ucrania "también miran al día de después", cuando termine la guerra, ya que será entonces cuando la Unión Europea y sus Estados miembro contribuirán a "unas garantías de seguridad sólidas y creíbles para asegurar que Rusia nunca más pueda atacar a Ucrania".

También se han comprometido a que Rusia rinda cuentas "por los crímenes cometidos y el daño que ha causado", poniendo en funcionamiento cuanto antes el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania y una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, ambos en el marco del Consejo de Europa, complementario al Tribunal Penal Internacional (TPI).

Han señalado también al futuro de Ucrania dentro de la Unión Europea, después de haber logrado "avances significativos en las reformas" para su adhesión a la UE "en circunstancias muy difíciles".

"Ucrania puede contar con nuestro pleno apoyo en su adhesión a la UE y en su reconstrucción posbélica", concluye el comunicado conjunto, donde los presidentes de las tres principales instituciones de la UE han reafirmado su apuesta por "una paz justa y duradera" y "por una Ucrania fuerte y soberana en una Europa fuerte y soberana".

La misiva conjunta se ha difundido en el día en el que Von der Leyen y Costa han viajado a Kiev para conmemorar el cuarto aniversario de la agresión de Rusia contra Ucrania, donde participarán en la ceremonia conmemorativa oficial junto a otros líderes europeos. Por su parte, Metsola presidirá un pleno extraordinario de la Eurocámara en el que hablará Volodimir Zelenski de manera telemática.