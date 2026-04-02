Von der Leyen respalda la iniciativa de Starmer de una coalición que trabaje para reabrir Ormuz

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante una visita a Londres en abril de 2025. - Europa Press/Contacto/Stephen Chung - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respalda la iniciativa del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, para formar una coalición de países que trabaje para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, escenario de inestabilidad en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace más de un mes.

"Hemos debatido la situación en Oriente Próximo y en el estrecho de Ormuz. Las acciones de Irán están poniendo en peligro la estabilidad económica mundial", ha señalado la presidenta comunitaria en un mensaje en el que ha desvelado la llamada telefónica con el líder británico.

En este sentido, ha indicado que la UE y Reino Unido colaboraran con sus socios "para garantizar que se restablezca la libertad de navegación lo antes posible".

Este miércoles, Starmer anunció una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio global de petróleo.

Reivindicó los contactos en el seno del G7 y con jefes de Estado Mayor de una coalición de 35 países para actuar de forma coordinada en favor de la seguridad marítima. A finales de esta semana se espera una cita organizada por el Ministerio de Exteriores británico "que reunirá a esos países por primera vez". "Evaluaremos todas las medidas diplomáticas y políticas viables que podamos adoptar para restablecer la libertad de navegación, garantizar la seguridad de los buques y marineros atrapados y reanudar el movimiento de mercancías esenciales", argumentó Starmer.

RELACIONES ENTRE LA UE Y REINO UNIDO

Igualmente, ambos han tratado la próxima cumbre entre la UE y Reino Unido para verano, que prevé seguir dado pasos en el acercamiento de Londres a Bruselas tras la salida de los británicos del bloque en 2020.

"Se trata de un momento clave para cumplir los compromisos adquiridos el año pasado y reforzar aún más nuestra asociación", ha indicado la conservadora alemana, después de que el dirigente británico afirmara este miércoles que resulta necesario estrechar los vínculos con el bloque europeo para navegar conjuntamente crisis como la que representa la guerra en Irán.