Von der Leyen traslada sus condolencias a Erdogan por la explosión en Turquía con al menos 16 muertos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Philippe Buissin/EU Parliament/d / DPA

BRUSELAS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este lunes sus condolencias al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por la explosión registrada en una planta metalúrgica de la ciudad de Aliaga, en la provincia de Esmirna, en el oeste del país, que ha dejado al menos 16 muertos y trece heridos, dos de ellos en estado grave.

"Me entristece profundamente la noticia de una explosión en la planta siderúrgica de Aliaga. Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Deseo a los trabajadores heridos una recuperación completa y rápida", ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Von der Leyen se ha dirigido directamente al mandatario turco para trasladarle su solidaridad ante la tragedia. "Querido Erdogan, mis pensamientos están con Turquía en estos momentos difíciles", ha añadido.

La explosión ha tenido lugar este lunes al mediodía durante una serie de operaciones de fundición de acero en la planta HABAS, desencadenando un incendio que ha afectado a parte de las instalaciones y ha obligado a desplegar equipos de bomberos, personal médico y efectivos de rescate. Todas las víctimas son trabajadores de la planta.

Por su parte, Erdogan ha asegurado que las autoridades esclarecerán las circunstancias del accidente y determinarán las posibles responsabilidades. "Se esclarecerá por qué y cómo ocurrió este doloroso suceso que nos ha conmovido a todos, quiénes han sido los negligentes y quiénes los responsables", ha afirmado.