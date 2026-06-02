Vucic reitera que no concurrirá a elecciones presidenciales pero abre la puerta a volver a ser primer ministro

Archivo - El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, durante una rueda de prensa en Belgrado. - Europa Press/Contacto/Marko Dimic - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha insistido este martes en que no concurrirá a las próximas elecciones presidenciales en Serbia previstas para este año, siguiendo el mandato constitucional, si bien no ha descartado volver a ser primer ministro, puesto que ya ocupó entre 2014 y 2017.

En una entrevista con Bloomberg, el dirigente serbio ha subrayado que este año el país tendrá tanto elecciones presidenciales como legislativas, en medio de las protestas estudiantiles contra su Gobierno, si bien su mandato presidencial no expira hasta el próximo año 2027.

En cumplimiento con el límite de mandatos que establece la Constitución, Vucic ha subrayado que no se presentará a la reelección, aunque no ha cerrado la puerta a mantenerse en política con el puesto de primer ministro. "Podría ocurrir", ha afirmado sobre este escenario, aleando que el Partido Progresista Serbio podría necesitar su liderazgo.

En las últimas semanas, el presidente serbio, en el cargo desde hace casi una década, ha apuntado que podría presentar su dimisión "en breve", tras señalar que no aspira a mantenerse "el resto de su vida" como presidente y subrayar que en todo caso que su mandato llega hasta 2027 y no piensa acortar este plazo.

Sobre las protestas, Vucic viene denunciando que son "vacías", no especialmente numerosas y cuyos contenidos no están "bien diseñados". Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno serbio desde noviembre de 2024, a raíz del colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad, que acabó con la vida de 16 personas.

Descontentos con las respuestas del Ejecutivo, estos salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril del año pasado la dimisión del entonces primer ministro --y precisamente antiguo alcalde de Novi Sad--, Milos Vucevic.