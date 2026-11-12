Witkoff adelanta que Europa participará en la próxima ronda de conversaciones sobre Ucrania

Los enviados especiales de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, en su visita al presidente ruso, Vladimir Putin. - Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha adelantado este jueves que Europa participará en la próxima ronda de diálogos sobre Ucrania, una demanda en la que vienen insistiendo tanto Kiev como otros varios líderes europeos en los últimos tiempos en base a la seguridad del continente una vez se firme la paz.

"Los europeos se sumarán a la próxima reunión (...) Son nuestros socios y es importante que participen", ha revelado Witkoff en una entrevista con el portal ruso de noticias Vesti, a su paso este jueves por Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras las conversaciones en Emiratos Árabes Unidos.

En ese encuentro, en el que también participó Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Putin les ha trasladado que insten a los líderes europeos a elegir entre la paz, o continuar con la guerra en Ucrania.

Putin ha denunciado en varias ocasiones que el suministro de armamento a Ucrania y la aplicación de sanciones contra Rusia no son compatibles con la paz que reclaman los líderes europeos que, por su parte, han defendido su presencia en las conversaciones por tratarse de quienes más apoyo militar destinan a Kiev.

Por su parte, el presidente Zelenski, a su paso por la IX Cumbre de la Comunidad Política Europea, que se celebra en Dublín, ha sugerido que el fin del conflicto no solo pasa por garantizar que el territorio ucraniano no volverá a ser atacado, sino también por establecer un nuevo marco de seguridad entre Europa y Rusia.

Zelenski ha explicado que "las guerras de Putin responden, en realidad, únicamente a su propia actitud hacia los demás, y no a una confrontación permanente con Europa", que desde la caída de la Unión Soviética "trató bien a Rusia, fomentando al máximo el intercambio comercial y la mayor cooperación posible".