Xi visitará EEUU "este otoño" por invitación de Trump

Xi Jinping y Donald Trump - Europa Press/Contacto/White House Press Office

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, realizará este otoño una visita oficial a Estados Unidos por invitación del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha confirmado este viernes el ministro de Exteriores, chino, Wang Yi, al término de tres días de visita del mandatario estadounidense al gigante asiático.

"Ambos jefes de Estado acordaron mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas. Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño", ha anunciado en rueda de prensa.

El titular de la cartera diplomática ha emplazado asimismo a ambas partes a "preparar minuciosamente los encuentros" e intercambios entre los dos dirigentes, para "fomentar un ambiente favorable y lograr mejores resultados".

Por su parte, Trump ha destacado de su visita al gigante asiático que ha acudido "a la residencia del presidente Xi, algo que rara vez sucede". "La gente nunca lo había visto antes, es realmente asombroso", ha señalado en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial.

Trump ha considerado "muy positivo que estas dos naciones se lleven bien" y ha asegurado que el presidente chino ve en su mandato "un milagro". "(Xi) afirmó que lo que el presidente Trump ha logrado en los últimos 15 ó 16 meses ha sido prácticamente un milagro (...) y que bajo el mandato de Joe Biden, el país estaba en declive".

Preguntado por el disidente hongkonés Jimmy Lai, ha señalado que se trata de un "caso complicado" tras señalar que pediría su liberación en su encuentro con el mandatario chino.

"Me dijo que Jimmy Lai es un caso difícil de tratar. Han pasado por mucho. Con razón o sin ella, han pasado por mucho. Me dijo que sería un caso difícil", ha manifestado.