Yemen anuncia la muerte del portavoz del grupo yihadista Estado Islámico, Abú Hudaifa al Ansari

Archivo - Militares del Ejército de Yemen (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed Al-Wafi - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen han anunciado este martes la muerte del portavoz del grupo yihadista Estado Islámico en una operación llevada a cabo con apoyo de las fuerzas especiales de la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí.

La Agencia Central de Seguridad Estatal ha apuntado a una "operación conjunta" para intentar detener al sospechoso, identificado como Abú Hudaifa al Ansari, quien ha muerto a manos de las fuerzas de seguridad, tal y como ha recogido la cadena de televisión Saba TV.

Asimismo, ha recalcado que "las fuerzas especiales conjuntas han abandonado la zona de operaciones, sin que se hayan registrado daños a la población civil", sin más detalles sobre la ubicación de la operación y sin que la coalición liderada por Riad se haya pronunciado por el momento.

Las autoridades yemeníes tampoco se han pronunciado sobre el cargo de Al Ansari, si bien ha ejercido funciones de portavoz del grupo yihadista desde agosto de 2023, cuando reemplazó a Abú Omar Al Muhayir, detenido en Siria por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), encabezado por el ahora presidente de transición sirio, Ahmed al Shara.

El primer mensaje público de Al Ansari, considerado uno de las principales figuras del grupo yihadista, tuvo lugar tras su nombramiento, cuando anunció la muerte del entonces líder de Estado Islámico, Abú al Husein al Quraishi, en una operación de las fuerzas de Turquía, y su sustitución por Abu Hafs al Hashimi al Qurashi, quien sigue al frente de la organización.