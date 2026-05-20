Zelenski advierte a Bielorrusia con inmiscuirse en la guerra: "Estoy cansado de las constantes amenazas"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su visita a Roma en abril de 2026. - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este miércoles a Bielorrusia con "consecuencias significativas" si se deja arrastrar a la guerra por Rusia, en un momento en el que aumentan cada vez más los rumores sobre la posibilidad de que participe en el conflicto de manera directa.

"Estoy cansado de la constante amenaza a Ucrania de que los rusos puedan involucrar a Bielorrusia en la expansión de la guerra. Deben entender que habrá consecuencias para ellos, y serán significativas", ha expresado Zelenski en un vídeo en sus redes sociales, al valorar la situación en el frente.

Así, Zelenski ha asegurado que Rusia está valorando nuevos escenarios para emprender ataques contra Ucrania, incluyendo territorio bielorruso, una posibilidad que si las autoridades de Kiev y sus socios han venido barruntando casi desde el inicio de la guerra, ahora ha adquirido mayor eco.

"Estamos trabajando nuestras defensas en esa dirección", ha dicho Zelenski que también han informado de que además de labores de Inteligencia "que aún no se han hecho públicas", ha dado instrucciones a la diplomacia ucraniana de ser "lo más activa posible" en este asunto. "Necesitamos aumentar la presión y fortalecer la coordinación con nuestros socios", ha remarcado.

En otra publicación, Zelenski ha enmarcado este supuesto frente bielorruso junto a otros cuatro más a través de los cuales Rusia piensa reforzar su ofensiva contra. "Estamos preparando respuestas para cada posible variante de las acciones del enemigo si realmente se atreven a extender su agresión", ha afirmado.

Respuestas en forma de ataques con misiles de largo alcance, que han demostrado estos días atrás ser "muy efectivos", así como de otras medidas de "coerción más tangibles", ha dicho el presidente ucraniano.

"Ucrania se defenderá sin duda, y ahora nuestra tarea es fortalecer nuestro Estado para que ninguno de los cinco escenarios rusos de expansión de la guerra por el norte de Ucrania tenga éxito", ha enfatizado.

Esta semana, Bielorrusia comenzó maniobras militares con armamento nuclear ruso, marcando que estos ejercicios no tienen como objetivo terceros países ni suponen tampoco una amenaza para la seguridad de la región. Así, Moscú negó cualquier intención de utilizar el territorio de su aliado para atacar a Ucrania, a cuyas autoridades acusó de buscar "un aumento de la tensión" con estas declaraciones.