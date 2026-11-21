El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - Michael Kappeler/dpa

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido que el simbólico Puente de Crimena o puente de Kerch, que une la península de Crimea ucraniana bajo control ruso con territorio ruso, "no seguirá en pie", con lo que amenaza con nuevos ataques contra esta infraestructura.

Zelenski ha advertido además en una entrevista con la cadena estadounidense NBC de que el presidente ruso, Vladimir Putin, debe asumir que Ucrania seguirá lanzando ataques de represalia contra territorio ruso en respuesta a los ataques contra vías de ferrocarril y puentes ucranianos.

En la última semana, las fuerzas ucranianas han alcanzado el puente de Kerch en hasta tres ocasiones, causando daños graves a parte de la calzada. La península de Crimea fue anexionada por Moscú en 2014, por lo que el puente es clave para el suministro de material bélico.

Por otra parte, Zelenski ha asegurado este sábado respecto al presidente estadounidense, Donald Trump, que "no le he oído amenazar a nadie" en referencia a las presiones de Trump a sus aliados europeos para que dejen de apoyar económica y militarmente a Kiev.

"Dijo que Europa está gastando mucho dinero y que podrían gastarlo en sí mismos tras el final" de la guerra, ha argumentado durante un acto con el ministro de Defensa británico, Wes Streeting.

El dirigente ucraniano ha aprovechado además para agradecer a Reino Unido que de "pasos reales" para apoyar la defensa del país frente a la invasión rusa durante el invierno. "No son solo palabras, sino hechos para reforzar en primer lugar a nuestro ejército y evidentemente apoyar a la población civil", ha argumentado.