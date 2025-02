Zelenski advierte de que Putin "declarará la guerra a la OTAN" y sugiere la ocupación de partes de Europa

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este domingo de la "posibilidad" de una ocupación de otros territorios europeos por parte de Moscú, asegurando que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "declarará la guerra a la OTAN".

Zelenski ha sugerido durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News que su par ruso estaría esperando "un debilitamiento" de la Alianza Atlántica, que podría darse si "Estados Unidos piensa en retirar su Ejército de Europa", para comenzar a ocupar partes del continente.

"No sé si ellos (los rusos) querrán el 30 por ciento de Europa, el 50 por ciento, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero tendrán esa posibilidad (...) Sabiendo que no logró ocuparnos, no sabemos a dónde irá. Comenzarán desde esos países pequeños que han estado en la Unión Soviética", ha afirmado, apuntando a Lituania o Polonia como potenciales objetivos.

Zelenski ha asegurado además que, para ello, el Ejército ruso ya está entrenando a "un gran número de soldados en Bielorrusia".

"Pero Europa no responderá, porque no tiene (ejército), empezará a defenderse. Cada país se defiende a sí mismo", ha reiterado, remarcando la misma idea que propuso el sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde defendió que "ha llegado la hora de crear las Fuerzas Armadas de Europa".

Es por ello que, en línea con sus declaraciones dirigidas al 'número dos' de Donald Trump, JD Vance, con quien se ha reunido en la ciudad alemana, ha advertido que si Estados Unidos se retira de la OTAN, "eso será (su) destrucción".

El mandatario ha agradecido el apoyo de su homólogo estadounidense, pero ha asegurado que no hay "ningún líder en el mundo que realmente pueda hacer un trato con Putin sin nosotros".

En alusión a las dudas generadas en los últimos días acerca de la posición estadounidense en este conflicto, Zelenski ha dicho que "confío en Trump" y "espero que Ucrania esté entre (sus) prioridades, no Rusia".

"No somos tan grandes como Rusia, pero creo que estratégicamente, Ucrania es más importante para Estados Unidos, porque realmente somos socios, aliados y compartimos valores comunes", ha agregado.