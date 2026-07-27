Zelenski advierte de que Putin prepara una nueva movilización para octubre si no intensifican las sanciones

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, prepara una nueva movilización para octubre, con la que espera reclutar entre 300.000 y 500.000 personas para una guerra que "no está dispuesto a detener" si los socios de Kiev no intensifican las sanciones.

"Quiere aumentar la movilización. No abiertamente, porque teme a su sociedad, pero lo hará a principios de octubre si no le creamos problemas con la logística, las armas, la gasolina, el diésel, y si nuestros socios no imponen sanciones totales por su agresión", ha dicho Zelenski en una entrevista para Sky News.

Zelenski ha explicado que esta movilización tendrá lugar tras las elecciones parlamentarias de mediados de septiembre, según informes de los servicios ucranianos de Inteligencia, que prevén algunas dificultades, aunque no las suficientes para un Putin que sabe de la impopularidad de imponer esta medida.

"Pretende movilizar entre 300.000 y 500.000 personas (...) Habrá dudas internas al respecto porque el país --he visto las encuestas-- está en contra de la movilización", ha asegurado Zelenski, que ha añadido que el principal problema para su homólogo ruso será enviar a los nuevos reclutas al frente sin apenas experiencia.

"No va a poder entrenar a estas personas con rapidez. Esto, de nuevo, significa que enviará al campo de batalla a soldados mal entrenados. Y esto, a su vez, significa grandes pérdidas", ha advertido el presidente ucraniano.

Zelenski ha ahondado en este descontento de la sociedad rusa, provocado en parte por los éxitos de las fuerzas ucranianas golpeando su industria energética. "Están empezando a importar recursos, en lugar de exportarlos, han perdido mucho dinero con esto", ha asegurado, incidiendo en que esto "ejerce mucha presión sobre Putin".

Así, ha aseverado que Putin se enfrenta a las "muchas preguntas" que sus compatriotas vienen haciéndose en los últimos tiempos, sobre todo por la falta de combustible y otros productos.

En cuanto a la movilización ucraniana, Zelenski ha reconocido que necesitan de nuevas fórmulas para lograr que una medida altamente impopular sea tolerada, más después de las polémicas formas del pasado, mediante los cuales ciudadanos en edad militar eran literalmente detenidos a la fuerza en las calles, montados en furgonetas sin distintivo alguno y enviados a los campos de entrenamiento.

El otro gran objetivo que tiene por delante la nueva cúpula militar es reforzar los sistemas de defensa y antimisiles de cara al invierno, que vaticina "muy difícil" a tenor de los procedentes. "Nadie puede imaginar cómo será", ha dicho.

"De verdad necesitaba un primer ministro con profundos conocimientos en materia de energía. Alguien que supiera a qué nos enfrentaríamos", ha dicho en alusión a Serhi Koretski, el recién nombrado jefe de Gobierno que se había desempeñado anteriormente como director general de Naftogaz, la petrolera y gasística estatal.

ARSENAL INSUFICIENTE PARA HACER FRENTE A LOS ATAQUES RUSOS

En ese sentido, ha reiterado de nuevo que no disponen del arsenal suficiente para contrarrestar los ataques rusos a pesar de los últimos pactos en materia de armamento que han alcanzado con sus socios europeos, incluido también el acuerdo con Estados Unidos, que ha cedido la licencia para fabricar misiles Patriot.

"La producción nacional ucraniana nos permite derribar drones y muchos otros objetivos, pero no misiles balísticos", ha explicado Zelenski, quien ha detallado que la falta de proyectiles es un problema aún mayor después de que "las sanciones contra la producción militar rusa fueron insuficientes".

"Los misiles PAC-2 y PAC-3 no son misiles ofensivos. Conseguimos financiación en Europa para comprarlos a Estados Unidos, pero no tenemos suficientes (...) necesitamos reforzar nuestra defensa aérea cuanto antes", ha dicho el líder ucraniano, que achaca esta escasez a la guerra en Oriente Próximo.