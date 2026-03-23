Zelenski advierte de que Rusia podría estar preparando un "gran ataque" aéreo

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes de que Rusia podría estar preparando un "gran ataque", según informaciones de la Inteligencia ucraniana.

"Por favor, presten atención a las sirenas de ataque aéreo. Hay información de inteligencia de que los rusos podrían estar preparando un gran ataque. Hemos emitido ya las órdenes correspondientes para la defensa aérea. Por favor, cuídense y cuiden Ucrania", ha afirmado Zelenski en su discurso vespertino diario.

Además, Zelenski ha insistido en que "cada vez hay más pruebas" de que Rusia "sigue dando a Irán información de inteligencia" que permite a Irán "atacar más y con más precisión", lo cual "prolonga la guerra".

"Evidentemente esta es una actividad destructiva y debe parar porque solo conlleva más desestabilización", ha argumentado. El dirigente ucraniano ha destacado que "todos los Estados decentes quieren seguridad y evitar una crisis mayor".

Por otra parte, Zelenski ha acusado a Bielorrusia de permitir la instalación de material militar ruso en su territorio, como equipo de apoyo para los ataques de los drones 'shahed' sobre Kiev y otras regiones del norte del país. "Hemos tomado medidas y destruido las antenas relevantes", ha explicado.

Ahora Rusia estaría construyendo centros de control de drones de largo alcance tanto en Bielorrusia como en los territorios ucranianos ocupados en el Donbás. "Habrá respuestas y serán tangibles", ha advertido.