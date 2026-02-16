Zelenski advierte de que Rusia prepara un ataque a gran escala en medio de las conversaciones de Ginebra

El presidente Volodimir Zelenski, en un acto homenaje a los soldados ucranianos caídos en vcombate. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes que, de acuerdo con informes de Inteligencia, Rusia prepara un "ataque masivo" contra la infraestructura energética del país, en medio de las conversaciones de paz que comienzan a partir de este martes en la ciudad suiza de Ginebra.

De la misma manera, ha reprochado que incluso en vísperas de esta nueva ronda de diálogos en Suiza, Rusia ha vuelto a lanzar en la última madrugada un ataque a gran escala contra instalaciones energéticas ucranianas.

"Esto dice mucho de la opinión de Rusia sobre los esfuerzos diplomáticos de sus socios. Cada misil ruso es la respuesta del agresor a sus llamamientos para poner fin a la guerra", ha afeado Zelenski, quien ha incidido en la necesidad de seguir presionando a Rusia y ofrecer a Ucrania "garantías de seguridad claras".

Solo de esta manera "se podrá poner fin a esta guerra de forma realista", ha advertido el presidente ucraniano en un mensaje en sus redes sociales tras hablar con los altos mandos de las Fuerzas Armadas sobre la actualidad en el frente.

Zelenski ha informado de que ha dado instrucción a las autoridades para que refuercen la seguridad de instalaciones e infraestructura energética ante la posibilidad de un "ataque masivo" de Rusia del que avisa la Inteligencia ucraniana.

Asimismo, el presidente ucraniano ha adelantado que en los próximos días se pondrán en marcha los acuerdos alcanzados en la pasada Conferencia de Seguridad de Múnich en materia de energía, así como las entregas de misiles para la defensa aérea, que sigue siendo una "prioridad inalterable".

De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, durante la última noche lograron neutralizar dos de los cuatro misiles de crucero hipersónicos modelo Zircon y 54 de los 62 drones que lanzaron las fuerzas rusas. Además, un misil balístico Iskander-M y un misil guiado Kh-31P lograron impactar en territorio ucraniano.