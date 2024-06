Zelenski afirma que su plan para lograr un "paz justa" en Ucrania estará listo este año

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que el plan para lograr una "paz justa" en el país estará listo este año, lo que podría allanar el camino hacia el fin de una invasión que comenzó hace más de dos años.

Así lo ha afirmado durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de Eslovenia, Natasha Pirc Musar, que se encuentra de visita en Kiev, la capital del país. "Ucrania decidirá (si abrir conversaciones de paz). Pero si todo dependiera solo de nosotros, no habría guerra. Por desgracia, el ocupante es Rusia, y Putin quería la guerra", ha aseverado.

En este sentido, ha lamentado que es el presidente ruso quien "no quiere poner fin" a la guerra y ha insistido en que Kiev apuesta "por la vía diplomática". "Somos una víctima de esta guerra". Además, ha recordado que recientemente se ha celebrado la cumbre de paz de Suiza y que, actualmente, los países que participaron se encuentran trabajando en planes detallados sobre energía y seguridad alimentaria, entre otros.

"Estoy seguro de que resolveremos estas cuestiones. Al menos prepararemos un plan detallado. Será un futuro próximo. Todos los demás puntos de la fórmula de paz también los desarrollaremos y prepararemos un plan integral que estará sobre la mesa ante nuestros socios", ha dicho.

"Es muy importante para nosotros mostrar un plan para poner fin a la guerra que cuente con el apoyo de la mayoría de países del mundo. Esta es la vía diplomática en la que estamos trabajando. Además, como he dicho, no todo depende de nosotros", ha subrayado antes de explicar que el país ha incrementado la producción de armamento y equipos militares "no porque quiera luchar" sino "porque es necesario mostrar fortaleza en el campo de batalla".

Zelenski ha hecho hincapié en que Ucrania "solo quiere la paz" y ha matizado que mientras se fortalecen "desarrollan un plan claro y detallado" para lograr la paz "lo antes posible".

Durante la cumbre de paz celebrada a mediados de junio en Suiza, los líderes de los diferentes países que asistieron al encuentro debatieron tres puntos de la fórmula impulsada por Zelenski: la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y al dimensión humanitaria, que incluye el intercambio de prisioneros y la repatriación de niños ucranianos secuestrados.