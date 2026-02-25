Zelenski afirma que Trump apoya la reunión a tres de marzo como antesala de un encuentro de líderes

Archivo - Donald Trump y Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado este miércoles que su homólogo estadounidense, Donald Trump, está a favor de que la reunión tripartita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos prevista para el mes de marzo sirva como paso previo a un encuentro de líderes, una demanda en la que vienen incidido Kiev desde hace tiempo.

En una conversación telefónica, ambos líderes han hablado, entre otras cuestiones, de los asuntos que las delegaciones estadounidense y ucraniana tiene previsto tratar este jueves en la ciudad suiza de Ginebra, así como de los preparativos de esa futura cita a tres.

"Esperamos que esta reunión brinde la oportunidad de avanzar las conversaciones al nivel de líderes. El presidente Trump apoya esta serie de pasos. Esta es la única manera de resolver todos los asuntos complejos y delicados y, finalmente, poner fin a la guerra", ha manifestado Zelenski.

En la llamada también han participado los representantes especiales de Trump para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, a quienes el presidente Zelenski ha agradecido sus esfuerzos de mediación.

De igual manera, el mandatario ucraniano ha vuelto a agradecer a Trump por el conocido como programa PURL, una iniciativa puesta en marcha por la OTAN para suministrar armas a Ucrania mediante la compra de armamento y equipos fabricados en Estados Unidos.

"Este invierno es el más difícil para Ucrania, pero los misiles para sistemas de defensa aérea que podemos adquirir de Estados Unidos son muy útiles para superar todos estos desafíos y proteger vidas", ha destacado.