Zelenski agradece a Fico el apoyo de Eslovaquia a las aspiraciones europeístas de Ucrania

Archivo - Robert Fico y Volodimir Zelenski, en una imagen de archivo de 2025. - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este lunes al primer ministro eslovaco, Roberto Fico, su apoyo a las aspiraciones europeístas de Kiev, en un encuentro en los márgenes de la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en la capital de Armenia, Ereván.

"Lo más importante, Eslovaquia apoya la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y están preparados para ayudar en este camino", ha contado el mandatario ucraniano, agradeciendo el gesto a Fico, con quien las relaciones no siempre han sido fluidas, debido a su cercanía con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El careo ha servido también para hablar sobre distintas cuestiones y para que ambos acuerden reunir a sus respectivos gabinetes en una reunión intergubernamental "a corto plazo", además de próximas encuentros tanto en Kiev como en Bratislava, según ha detallado Zelenski en sus redes sociales.

"Ucrania está abierta al diálogo constructivo con Eslovaquia e interesada en desarrollar relaciones sólidas", ha dicho Zelenski, que a lo largo de esta jornada se ha reunido ya con otros líderes de la región, pero también de Canadá, o la OTAN.

Hace un par de días, Fico confirmó a Zelenski por teléfono el apoyo de Eslovaquia a la adhesión de Ucrania en la Unión Europea. "Queremos que nuestro vecino sea un país estable y democrático", dijo el primer ministro eslovaco, quien aseguró que a pesar de las diferencias en algunos temas existe el interés común en ambos Estados en mantener "relaciones buenas y amistosas".