Zelenski alerta de que Rusia utiliza de nuevo territorio bielorruso para sus operaciones

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes que Rusia tiene previsto levantar nuevas instalaciones militares en las partes del este del país ahora ocupadas y en Bielorrusia para el manejo de drones y ha adelantado que, por tanto, tomarán las medidas oportunas. "Reaccionaremos en consecuencia", ha dicho.

"Tenemos información clara de que Rusia planea desplegar más estaciones terrestres para el control de drones de largo alcance tanto en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania como con cuatro estaciones en Bielorrusia", ha contado tras reunirse con el jefe del servicio de Inteligencia, Oleg Ivashchenko.

De igual modo, ha advertido de que Rusia continúa facilitando información a Irán de manera regular, incluidos "datos de interacción con socios en Oriente Próximo", según se puede leer en sus redes sociales.

Estas acusaciones ya fueron planteadas días atrás por algunos medios de comunicación estadounidenses, que publicaron que Moscú estaría facilitando a Irán información sobre la ubicación de objetivos de Estados Unidos en la región, extremo que el propio presidente Vladimir Putin negó en una conversación con Donald Trump.

Por otro lado, ha puesto en cuestión los últimos éxitos anunciados por la parte rusa en el campo de batalla, advirtiendo de que Moscú "intenta constantemente exagerar los logros" de sus tropas con el fin de utilizarlo en la mesa de negociación.