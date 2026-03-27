Zelenski anuncia un acuerdo de cooperación tecnológica e inversiones militares con Arabia Saudí

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en Kiev. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes un acuerdo con Arabia Saudí en materia de defensa con el que Kiev y Riad elevarán la cooperación tecnológica e inversiones militares.

"Hemos alcanzado un importante acuerdo entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y el Ministerio de Defensa del Reino de Arabia Saudí en materia de cooperación en defensa", ha señalado el presidente ucraniano en el marco de su visita a Arabia Saudí, donde se ha reunido con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

Según ha expuesto, el pacto "sienta las bases para futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones", insistiendo en que el paso refuerza además "el papel internacional de Ucrania como proveedor de seguridad".

"Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y nuestros sistemas con Arabia Saudí y a trabajar juntos para reforzar la protección de civiles", ha indicado Zelenski en un mensaje en redes sociales.

Ha hecho un paralelismo entre los ataques que sufre la población ucraniana y los "ataques terroristas" con misiles balísticos y drones que "el régimen iraní está llevando a cabo actualmente en Oriente Próximo y la región del Golfo".

En el marco de su visita, Zelenski se ha reunido con expertos militares ucranianos destacados en Arabia Saudí para ayudar a Riad en cuestiones de defensa antiaérea. Mediante esta cooperación, Kiev busca identificar qué cambios son necesarios para reforzar la protección de la población y las vidas frente a los drones y misiles iraníes.

"Hay medidas concretas que podemos adoptar junto con nuestros socios. Incluso en tan poco tiempo, los expertos ucranianos han podido compartir sus amplios conocimientos y demostrar cómo protegemos en Ucrania nuestras vidas y nuestras infraestructuras", ha señalado el presidente según un comunicado de su oficina respecto a los equipos desplegados en Arabia Saudí, incidiendo en que la experiencia de Ucrania es "única y reconocida".

Así, Zelenski ha vuelto a poner de manifiesto que Ucrania está dispuesta a apoyar la protección de aquellos países que, por su parte, ayuden a Kiev a defender su independencia.