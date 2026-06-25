Zelenski anuncia una operación de inteligencia de 40 días para presionar a Rusia

Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aprobado este jueves el lanzamiento de una nueva operación de inteligencia que durará 40 días y cuyo objetivo es obligar a Rusia a firmar la paz, un anuncio realizado tras un encuentro con el jefe del Servicio de Seguridad del país (SBU), el general Yvhen Khmara.

"He aprobado una operación de influencia de 40 días de duración para el Servicio contra el Estado agresor, con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra", ha informado en sus redes sociales.

El mandatario ha abordado con Khmara el "plan de sanciones a largo plazo, las sanciones a medio plazo y los resultados del (...) Centro de Operaciones Especiales 'Alfa' en el frente".

En el mismo mensaje, Zelenski ha querido destacar el "rendimiento óptimo" prestado durante "varios meses" por esta unidad adscrita al SBU en la defensa de las posiciones ucranianas en el frente y de la que ha celebrado que "lidera las estadísticas en cuanto a personal y equipamiento del ocupante neutralizados".

"También hemos debatido por separado los retos para la seguridad interna de Ucrania. ¡Estoy muy agradecido por la protección que nos brindan nuestro Estado y los ucranianos!", ha agregado el dirigente sin dar más detalles sobre la operación.