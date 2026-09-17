Zelenski aplaude la "poderosa" ley aprobada en EEUU para allanar el camino a más sanciones a Rusia e Irán

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una fotografía de archivo - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aplaudido este jueves la ley aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos allanando el camino a más sanciones contra Rusia e Irán y ha afirmado que supone "una herramienta extremadamente poderosa" para detener "esta guerra terrorista".

Así, ha afirmado que el proyecto, "junto con otras medidas de sanciones contundentes adoptadas por los socios contra el origen de esta guerra, Rusia, constituye una herramienta extremadamente poderosa capaz de detener esta guerra terrorista y llevar a Rusia a un punto en el que se vea obligada a buscar la paz".

"Las sanciones deben ser severas para que todos los esfuerzos en favor de la paz, incluidos nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos con Estados Unidos, Europa y nuestros demás aliados, puedan prosperar", ha señalado el mandatario ucraniano a través de un mensaje en redes sociales.

Zelenski ha insistido en que "Rusia debe poner fin a esta guerra" y ha recalcado que "es simbólico" que la votación haya tenido lugar "en la noche de otro ataque ruso contra Ucrania con misiles balísticos y drones", que ha dejado al menos 18 heridos en la capital, Kiev.

"Una vez más ha sido atacada infraestructura civil y hay informaciones sobre daños en ocho provincias. Las fuerzas rusas atacaron infraestructura energética en las regiones de Sumi y Odesa. En Kiev y Odesa resultaron alcanzados edificios residenciales", ha denunciado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado un nuevo "ataque masivo" contra Ucrania y ha especificado que entre los objetivos figuran "empresas de la industria metalúrgica y electrónica", así como el "complejo militar-industrial" e "infraestructura de transporte y energía" en Kiev, Zaporiyia y Odesa.