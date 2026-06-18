Zelenski celebra la apertura de negociaciones para la adhesión y reclama a la UE más presión sobre Putin

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recibe en Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este jueves en Bruselas la apertura del primer bloque de negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y ha reclamado a los aliados occidentales mantener e intensificar la presión sobre Rusia para obligar al presidente ruso, Vladimir Putin, a aceptar un alto el fuego y avanzar hacia el fin de la guerra.

"Para nosotros es realmente un gran momento para Ucrania y para los ucranianos. El primer bloque se ha abierto y es fundamental", ha afirmado Zelenski, a su llegada a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, donde ha agradecido a los líderes la "unanimidad" para dar este paso en el proceso de adhesión al bloque --tras retirar el nuevo Gobierno de Hungría el veto que mantenía el país desde hace dos años--.

El mandatario ucraniano ha señalado que la apertura del primer grupo de capítulos debe ir seguida ahora por los otros cinco bloques de negociación pendientes, unos pasos que ha calificado de "muy importantes" e "históricos" para su país.

Asimismo, ha avanzado que compartirá con los líderes europeos las conclusiones de la reciente cumbre del G7, centradas en el refuerzo de la defensa aérea de Ucrania, la preparación ante el próximo invierno y el incremento de la presión sobre Moscú.

"En el G7 hubo unanimidad sobre cómo ser fuertes y cómo empujar a Putin al diálogo, al alto el fuego y al fin de esta guerra", ha subrayado Zelenski, quien ha insistido en que todos estos asuntos centrarán la reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha coincidido en describir la semana como "histórica" para Ucrania, después de que el lunes se abrieran formalmente las negociaciones del primer bloque, un paso que ha considerado "muy importante" hacia la ampliación del bloque europeo y la plena adhesión de Kiev.

Además, el socialista portugués ha destacado la unidad mostrada tanto por los Veintisiete como por los socios del G7. "Ahora tenemos a los 27 Estados miembro unidos apoyando a Ucrania", ha afirmado, para destacar también la coordinación con Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido.

"Estamos viviendo un nuevo impulso en nuestro camino hacia una paz justa y duradera en Ucrania", ha defendido Costa, que ha recordado también que en la cumbre del G7 se decidió aumentar la presión sobre la economía rusa con el objetivo de reducir su capacidad para continuar la guerra.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha felicitado a Ucrania por la apertura del primer bloque negociador, una decisión que, a su juicio, Kiev "se ha ganado" gracias a las reformas emprendidas en circunstancias extremadamente difíciles.

"Es un gran paso adelante. Lo merecen porque han trabajado muy duro para avanzar y realizar las reformas necesarias", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha expresado su confianza en que durante el verano puedan abrirse nuevos bloques de negociación.

Von der Leyen ha insistido en que la UE debe corresponder a los avances de Ucrania, al tiempo que ha afirmado que percibe un cambio de tendencia en el conflicto. "Tengo la impresión de que la marea está cambiando. Ucrania está resistiendo, incluso recuperando parcialmente territorio", ha añadido.

La presidenta comunitaria también ha querido enviar un mensaje a Moscú al recordar que la Unión Europea proporcionará a Ucrania 90.000 millones de euros en préstamos durante los próximos dos años.

"Vamos a estar a vuestro lado todo el tiempo que sea necesario", ha asegurado Von der Leyen, que ha advertido del deterioro de la situación interna en Rusia y ha acusado al Kremlin de levantar un "telón de acero digital" sobre su propia población, aludiendo a las restricciones en Internet y al bloqueo de plataformas como Telegram.