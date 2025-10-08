Zelenski celebra que los ataques en territorio ruso son cada vez más efectivos y anuncia nuevas operaciones

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este martes que los ataques sobre territorio ruso son cada vez más efectivos y ha adelantado que los servicios de seguridad tienen orden de continuar con este tipo de operaciones.

"Los misiles de largo alcance de los drones ucranianos demuestren una mayor eficacia. También hemos obtenido resultados significativos en la destrucción de los sistemas de defensa aérea rusos", ha señalado Zelenski tras reunirse con el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk, detalla en Telegram.

El SBU está detrás de este tipo de ataques bien entrado territorio ruso, como los de hace una semana contra importantes refinerías en Orsk, provincia de Oremburgo, a 1.400 kilómetros de la frontera, y en Tiumén, en Siberia Occidental.

Los ataques de las fuerzas ucranianas contra este tipo de instalaciones que se vienen registrando desde agosto ha provocado crisis de escasez de combustible, después de que el 20 por ciento de su capacidad se haya visto afectada por los bombardeos, al igual que el 38 por ciento de sus refinerías.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías y terminales de exportación de petróleo en un intento por mermar los beneficios que Rusia obtiene de la venta de sus combustibles y con ello su capacidad para seguir con la guerra.

Zelenski ha trasladado que han sido aprobadas nuevas operaciones de este tipo y ha agradecido el papel de los militares en un momento en el que el Ejército ruso, a pesar de tener orden de atacar "a cualquier precio" las posiciones ucranianas no están logrando los resultados esperados.