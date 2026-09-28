Zelenski celebra nuevos ataques contra instalaciones de defensa y petrolíferas rusas

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dp / DPA - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este lunes nuevos ataques de larga distancia sobre instalaciones energéticas rusas, pero también contra otras infraestructuras con fines militares, una ofensiva que ha sido ya cuestionada públicamente por Estados Unidos debido al aumento de los combustibles.

Zelenski ha incidido en que estos ataques responden a los bombardeos rusos "contra la vida", los últimos registrados precisamente durante la pasada noche en regiones como Kiev y Járkov, que han dejado varios muertos y decenas de heridos.

"Anoche nuestros ataques fueron dirigidos contra dos instalaciones de defensa en las regiones de Tula y Vorónezh", mientras que las unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) "también llevaron a cabo operaciones efectivas contra instalaciones petroleras del agresor en la región de Krasnodar", ha detallado.

Zelenski ha hablado en un mensaje en redes sociales de más ataques sobre instalaciones utilizadas por Rusia para lanzar drones contra Ucrania en Kaluga y Oriol, así como contra posiciones en Briansk y "un objetivo en el mar Negro".

El mandatario ucraniano ha agradecido a las fuerzas de su país por todos los esfuerzos que están llevando a cabo para llevar la guerra de vuelta al lugar de "donde surgió" y remarcado que "Rusia debe dejar de escalar" el conflicto.

A medida que Ucrania ha ido mejorando sus capacidades, se han producido en los últimos meses casi a diario ataques de larga de distancia contra posiciones rusas, alcanzando en una ocasión una planta de procesamiento de gas en Novi Urengói, ubicada a más de 3.000 kilómetros de distancia desde la línea del frente.

Estos ataques han sido ya afeados por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha propuesto a su homólogo ucraniano centrar los esfuerzos en otro tipo de objetivos estratégicos debido a la escasez de combustible y a la subida de precios que provocan los daños en el suministro ruso.