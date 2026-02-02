Zelenski confirma que Rusia ha cesado los ataques contra la infraestructura energética lejos del frente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este lunes de que las Fuerzas Armadas rusas han cesado en el último día los ataques con misiles y drones suicidas contra la infraestructura energética ucraniana, excepto en lo que respecta a objetivos situados cerca del frente.

"Ayer hubo nuevos ataques rusos contra instalaciones del sector energético en el frente y las comunidades fronterizas, pero no ha habido ataques de misiles rusos ni shaheeds contra la infraestructura energética", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

El presidente ucraniano ha indicado que las fuerzas rusas "se concentran su terrorismo contra nuestra logística, principalmente los ferrocarriles", "como en los días anteriores". Así, ha habido ataques contra infraestructura ferroviaria en Dnipró y Zaporiyia. Y en Kiev sigue habiendo más de 200 viviendas sin calefacción, "principalmente a causa de accidentes".

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 29 de enero que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le ha prometido que dejará de bombardear Ucrania durante una semana, después de que los ataques rusos hayan dejado a miles de ucranianos sin electricidad en medio del frío invernal ucraniano.

"Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable", declaró durante una reunión de su gabinete.

NEGOCIACIONES EN EMIRATOS

Además, Zelenski ha revelado que la delegación ucraniana ha partido ya para mantener una "reunión trilateral" con representantes de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos.

"Nuestro equipo sigue trabajando con los estadounidenses para lograr soluciones reales para la paz. Hoy me he reunido con nuestra delegación", que se reunirá con las otras partes el miércoles y el jueves en formato trilateral y también en formato bilateral con Estados Unidos.

"Hay cosas que se pueden acordar. Hay contenido que necesita de más trabajo. Estamos listos para las garantías de seguridad", ha destacado Zelenski en su habitual discurso vespertino diario.