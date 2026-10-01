Zelenski conmemora a los caídos y felicita a los soldados ucranianos por "resistir" y "destruir" a Rusia

Archivo - Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se toma un selfie en el frente, 12 diciembre 2025 - Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Europa

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha felicitado y agradecido este jueves a los soldados ucranianos por su lucha por la independencia del país y su fuerza para "resistir y destruir" a Rusia con un vídeo desde el frente en el marco de la celebración del Día de los Defensores.

Zelenski se ha mostrado "orgulloso" de las Fuerzas de Seguridad y Defensa y de los cientos de miles de soldados que se "yerguen como escudo" para que Ucrania resista "en sus tierras", ha afirmado en un video difundido en la web oficial del presidente.

En el día 1681 de guerra, el presidente ucraniano ha querido conmemorar a todos los soldados caídos, asegurando que no se "olvidarán de ninguno". Además, ha recalcado que a pesar de los "ataques y el dolor" que sufre todo el país, Ucrania "resiste y destruye al ocupante".

El jefe de Estado ucraniano ha recorrido el Muro del Recuerdo en la plaza Mijailivska de Kiev y ha rendido homenaje a los caídos con un minuto de silencio.

Así, ha agradecido a todos los que defienden el "derecho a existir" de Ucrania y su "futuro" como Estado. Zelenski ha señalado que el "pilar más fuerte" de Ucrania son sus "defensores", los que se mantienen en el frente "día a día" y defienden las ciudades y pueblos ucranianos y ha vuelto a reclamar la paz para Ucrania.

Desde sus redes sociales, ha querido volver a recordar a todos los que "dieron su vida por Ucrania", honrando la memoria, "la de aquellos gracias a quienes hoy podemos vivir y construir el futuro de nuestro país".

El Día de los Defensores de Ucrania se celebra desde octubre de 2014, después de la revolución del Maidán a finales de 2013 y principios de 2014 que derrocó y obligó a huir al último presidente prorruso Viktor Yanukóvich.