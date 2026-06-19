Zelenski da una semana a Lukashenko para retirar las torres de repetición de la frontera

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este viernes a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, que dispone de una semana para retirar de la frontera las torres de repetición que sirven para "dirigir" los ataques rusos sobre población ucraniana. "Si él no lo hace, lo haremos nosotros", ha avisado.

"Que desmantele estos equipos, que los apague. Creo que una semana le bastará para hacerlo (...) Ahora mismo por esto están muriendo a diario civiles, hay niños heridos", ha denunciado Zelenski en una rueda de prensa conjunta con su par hondureño, Nasry Asfura, en Kiev, según recoge la agencia Ukrinform.

Zelenski ha explicado que Bielorrusia ha desplegado torres de repetición en dos regiones que hacen frontera con Ucrania para servir a los ataques rusos. "¿Por qué dicen que no quieren estar en esta guerra?", se ha preguntado el mandatario, en alusión a las afirmaciones desde Minsk que niegan su participación en el conflicto.

"Rusia seguirá presionándolo para que entre en esta guerra. Ahora entiende que Ucrania responderá. No hacen falta palabras innecesarias", ha dicho Zelenski acerca de Lukashenko, cuyas excusas, ha dicho, no puede creer, recordando las que le ofreció al principio de la guerra cuando su país fue atacado desde Bielorrusia.

En las últimas semanas la tensa relación entre Kiev y Minsk ha escalado varios peldaños más, incluyendo amenazas entre las partes. Desde Ucrania se acusa a Bielorrusia de plegarse a las exigencias de Rusia e inmiscuirse cada vez más de manera más directa en el conflicto, extremo que Lukashenko niega.