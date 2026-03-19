Zelenski defiende ante Orbán que el préstamo de 90.000 millones es "crítico" para salvar vidas en Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, atienda una videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante la cumbre de líderes que se celebra este jueves en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido ante los líderes de la UE, incluido el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que para su país es "crítico" para poder salvar vidas que se cumpla con el acuerdo para la entrega de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que bloquea el mandatario húngaro.

Zelenski ha intervenido por videoconferencia en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que Orbán ha vuelto a dejar claro que no tiene intención de desbloquear la tramitación de dicho préstamo hasta que su país no empiece a recibir el petróleo a través del oleoducto de Druzhba.

Desde hace tres meses, les ha dicho el mandatario ucraniano a los líderes europeos, el préstamo --"la garantía de seguridad financiera más importante para Ucrania-- "no está funcionando". "Esto es crítico para nosotros. Es un recurso para proteger vidas", ha defendido, según los extractos de su intervención que ha compartido en redes sociales.

El presidente ucraniano ha insistido una vez más en la necesidad que tiene su país de hacerse con misiles Patriot, fundamentales para la defensa antiaérea ante los continuados bombardeos rusos, ante unos líderes que han seguido con atención su intervención, mientras Orbán ha optado por levantarse de su asiento, aunque sin abandonar la sala.

"Sabemos que no a todo el mundo le gusta la idea de usar parte de los 90.000 millones para comprar misiles Patriot a través de PURL si no hay otra opción", ha añadido, esgrimiendo que "no hay otra opción". "Es necesario para defendernos contra los ataques balísticos rusos, se trata de salvar vidas", ha abundado.

IMPEDIR QUE RUSIA SE VEA REFORZADA

Por otra parte, Zelenski les ha trasladado a los líderes europeos que en los últimos días ha recibido "señales" de Estados Unidos de que las conversaciones de paz con Rusia "podrían reanudarse pronto". En este sentido, ha defendido la importancia de que Moscú no llegue sintiendo que lo hace en una posición de fuerza, algo que ha dicho que es responsabilidad de todos.

Así, ha resaltado que el conflicto en Irán está provocando una subida de los precios del crudo y también que el uso de misiles en Oriente Próximo le puede hacer pensar que Ucrania tendrá problemas para hacerse con este tipo de armamento.

Además, ha mencionado que Estados Unidos ha aliviado parte de las sanciones a Rusia, "lo que añade un dinero significativo en el presupuesto de guerra de Putin" y el paquete número 20 de sanciones de la UE sigue bloqueado.

Por último, Zelenski ha defendido ante los líderes de la UE la importancia de que Kiev tenga una perspectiva de adhesión al bloque clara. "Si hay una fecha clara significará que Rusia no será capaz de bloquear nuestra adhesión de ningún modo", ha advertido.

En este punto, y volviendo nuevamente al préstamo de 90.000 millones bloqueado, el mandatario ucraniano ha incidido en "lo difícil que es para una Europa unida aplicar incluso las decisiones que ya se han tomado". "Ese no debe ser el caso", ha dicho Zelenski, con la apertura de las negociaciones para Ucrania o su adhesión.

CONCLUSIONES APROBADAS SIN HUNGRÍA Y ESLOVAQUIA

Poco después de la intervención de Zelenski, los líderes de la UE han aprobado unas conclusiones refrendadas por 25 de los 27 Estados miembros --todos menos Hungría y Eslovaquia-- en las que llaman a la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y también al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

Concretamente, 25 jefes de Gobierno y de Estado han saludado la adopción del préstamo a Ucrania por los colegisladores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, y esperan un primer desembolso a Kiev "al principio de abril", toda vez que sigue bloqueado por Budapest, a la espera del último visto bueno a una modificación del presupuesto comunitario necesario para dar a Ucrania el dinero.

También han abogado por seguir incrementando la presión a Rusia para debilitar la "economía de guerra rusa" y para que termine su "brutal guerra de agresión" e inicie las negociaciones de paz. "El Consejo Europeo espera la aprobación del 20 paquete de sanciones", han añadido, como medida para reforzar las medidas restrictivas contra el Kremlin.

Destaca también que los 25 líderes han subrayado la "potencial amenaza" para la seguridad interna de la Unión Europea que supone los excombatientes que han participado en la invasión a Ucrania, y han invitado a la Comisión Europea a presentar propuestas y análisis de "las posibles formas de abordar esta cuestión", todo ello sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en este asunto.

Asimismo, han celebrado los "esfuerzos diplomáticos que están teniendo lugar" para acabar con la guerra, y han reafirmado su "incondicional apoyo" a Ucrania y a un cese al fuego para poder "entablar negociaciones significativas hacia una paz justa y duradera".

"La Unión Europea y sus Estados miembro seguirán participando activamente en los esfuerzos de paz, de conformidad con el objetivo de la Unión de promover la paz, tal como se recoge en los Tratados. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", prosigue el texto.

Estos 25 líderes han resaltado a su vez que "el futuro de Ucrania y de sus ciudadanos" está dentro de la Unión Europea, por lo que el Consejo Europeo ha encomiado el "significante progreso" realizado por Kiev en su proceso de adhesión a la UE pese a las dificultades, y ha instado al Consejo a abrir los grupos de capítulos más importantes "sin demoras".

Las conclusiones hacen mención al apoyo inamovible de la UE a Ucrania "al entrar el quinto año de guerra", a la "determinación y resiliencia" del pueblo ucraniano ante la invasión rusa, y a la necesidad de que los Estados miembro contribuyan a unas garantías de seguridad "robustas y creíbles" a través de la Coalición de Voluntarios y con Estados Unidos.