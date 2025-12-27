Zelenski denuncia la instalación de antenas en edificios residenciales de Bielorrusia para "guiar" drones rusos

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que Bielorrusia utiliza edificios residenciales en su territorio nacional para instalar antenas que sirven a los drones kamikaze 'Shahed', utilizados por el Ejército ruso, con el objetivo de evitar las defensas ucranianas.

"Estamos documentando cómo los rusos intentan evadir las posiciones defensivas de nuestros interceptores cruzando a la vecina Bielorrusia. Es arriesgado para Bielorrusia. Vimos medidas relacionadas con 'Oreshnik', y ahora vemos asistencia con drones 'Shahed'. Lamentablemente, Bielorrusia está cediendo su soberanía a las ambiciones agresivas de Rusia", ha indicado el mandatario ucraniano en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

Zelenski ha calificado de "absoluto desprecio por la vida humana" la implantación de estas antenas "literalmente" en los "tejados de edificios de apartamentos comunes de cinco plantas". Este mismo equipo militar ha sido identificado en la frontera entre Rusia y Bielorrusia para permitir los ataques contra territorio ucraniano.

El mandatario de Ucrania ha señalado que comunicará esta situación a sus aliados para preparar "respuestas conjuntas" contra el Gobierno de Alexander Lukashenko, uno de los principales aliados de Vladimir Putin. "Minsk debe dejar de jugar a estos juegos", ha indicado.

El presidente bielorrusio anunció hace unos días que desplegará una decena de misiles hipersónicos rusos 'Oreshnik', que poseen capacidad para portar cabezas nucleares, sosteniendo que "si los rusos quieren desplegar más, desplegaremos más".

Una acción que las autoridades ucranianas han indicado que "la proliferación agresiva de estas armas representa una amenaza global y sienta un peligroso precedente", en palabras del propi Zelenski, que también ha ordenado estar preparados y tener lista una respuesta a las contingencias que puedan surgir.

En Ucrania, este viernes al menos dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas --entre ellas un bebé-- este viernes como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la provincia de Járkov.