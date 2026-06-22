Zelenski denuncia "nuevos asesinatos injustificados" de Rusia tras al menos cinco muertos en ataques nocturnos

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes "nuevos asesinatos injustificados" del Ejército ruso durante los ataques de la pasada noche, que han dejado al menos cinco muertos y varios heridos más.

Zelenski ha puesto de relieve que estos hechos han tenido lugar el mismo día en el que Rusia celebra, como cada 22 de junio, los actos de homenaje y recuerdo por el ataque de la Alemania nazi sobre la Unión Soviética, y ha cuestionado que lo haga con estos nuevos bombardeos mortales sobre Sumi y Zaporiyia.

Zelenski ha detallado que en la provincia de Sumi han muerto tres personas, entre ellas un menor de edad, mientras que otras tres personas de esta misma familia han resultado heridos. "La casa quedó destruida. Una casa común y corriente, nada de objetivos militares", ha dicho.

Mientras, en Zaporiyia, dos personas han muerto durante los ataques de la última noche y ha lamentado otras "bajas" en Odesa, Jersón, Donetsk y Járkov. En Chernígov, ha denunciado nuevos ataques contra instalaciones energéticas.

"Rusia comenzó este día no honrando la memoria de quienes cayeron en la Segunda Guerra Mundial, ni dando señales de poner fin a la guerra que se está librando actualmente, la guerra de Rusia contra Ucrania, sino con nuevos asesinatos injustificados", ha destacado el presidente ucraniano en sus redes sociales.

"Este es precisamente el momento del siglo XX que debería haber cambiado para siempre la actitud de cualquier Estado y del mundo entero hacia la vida humana (...) No habría habido guerras mundiales si los líderes de entonces se hubieran guiado por el valor de la vida humana, y no por sus delirios imperiales", ha dicho.

En ese sentido, ha apuntado que el presidente ruso, Vladimir Putin, movido por sus propios sueños imperiales y el desprecio por la vida humana, encabeza una guerra que carece de justificación y que ya dura más que la Primera Guerra Mundial.

"Quizás Rusia quiera que esta guerra dure incluso más que la Segunda Guerra Mundial. Pero el mundo, sin duda, no lo quiere y no puede permitirlo. Necesitamos presionar a Putin, presionar a Rusia, para que todo esto termine con una paz digna y una protección real y garantizada para la vida de las personas", ha enfatizado.