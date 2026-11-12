Zelenski denuncia que la parte rusa en Abu Dabi carecía de autorización para avanzar en una desescalada

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Niall Carson/PA Wire/dpa

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado este jueves que la delegación rusa en la nueva ronda de conversaciones que tuvo lugar días atrás en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, no tuviera autorización para abordar medidas que de verdad pudieran "reducir los horrores de esta guerra".

Zelenski ha revelado que los representantes de Moscú alegaron que "no tenían permitido" tratar una desescalada de los ataques en el mar Negro o un alto el fuego para las infraestructuras energéticas, por ejemplo y que escucharon cómo su homólogo ruso, Vladimir Putin, tiene la clara intención de continuar la ofensiva.

"La respuesta que recibió nuestra delegación fue que el jefe de Rusia está enfadado y quiere seguir atacando", ha asegurado Zelenski durante su intervención en la IX Cumbre de la Comunidad Política Europea, que se celebra en Dublín.

El recuentro entre Kiev y Moscú en la capital emiratí tras varios meses de impasse por las aventuras bélicas de Estados Unidos en Irán volvió de nuevo a evidenciar las importantes fricciones entre las partes, constatadas en las anteriores rondas de diálogo, que sellaron algunos acuerdos de índole humanitario.

Zelenski ha confirmado un próximo intercambio de prisioneros, que en palabras del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se producirá en los "próximos días" y será el más grande desde que comenzó el conflicto.

El líder ucraniano ha aprovechado su encuentro con líderes europeos para volver a insistir en las necesidades de su Ejército para repelar los ataques rusos durante el invierno y en la urgencia de nuevas "sanciones contundentes" para Rusia.

"Necesitamos interceptores, misiles para nuestros sistemas Patriot y NASAMS; les insto a que se tomen esto muy en serio y nos ayuden a conseguir estos misiles (...) Necesitamos munición para defendernos", ha dicho Zelenski, quien ha pedido también más apoyo para las infraestructuras energéticas.