Zelenski denuncia que Rusia responde a la propuesta de tregua con 339 ataques con drones

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reciente rueda de prensa en Kiev. - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado este miércoles que Rusia responde a su propuesta de tregua de Pascua redoblando los ataques contra objetivos civiles, después de denunciar que Rusia lanzó la pasada noche 339 drones, en su mayoría de fabricación iraní, en seis provincias distintas.

"Rusia utilizó 339 drones contra Ucrania durante la noche, alrededor de 200 de ellos 'shaheds'", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que ha denunciado que los ataques alcanzaron instalaciones "puramente civiles", incluyendo almacenes de alimentos y una terminal del servicio postal.

"Todas las unidades necesarias del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania y los servicios municipales ya han sido desplegadas para hacer frente a las consecuencias de este ataque", ha indicado tras denunciar ataques en las regiones de Dnipró, Yitómir, Poltava, Odesa, Járkov y Jmelnitski.

Zelenski ha denunciado en todo caso que esta es la respuesta de Moscú a los esfuerzos diplomáticos y la propuesta de Kiev para un alto el fuego por la Pascua. "Este ataque nocturno es, en la práctica, la respuesta de Rusia a los esfuerzos diplomáticos. Propusimos un alto el fuego por Pascua; en respuesta, recibimos "shaheds". También propusimos un alto el fuego específicamente en lo relativo a la infraestructura energética; los rusos ignoran esto y vuelven a intentar atacar nuestras subestaciones y transformadores", ha insistido.

De esta forma, ha recalcado que Rusia se trata de una "amenaza global", tras acusarla de alargar la guerra en Europa e "invertir" con la supuesta ayuda militar a Irán en "alimentar la guerra en Oriente Próximo y el Golfo".

"Su desprecio por la vida y la paz es lo que obstaculiza cualquier diplomacia", ha afeado el presidente ucraniano para subrayar una vez más que la paz en Ucrania pasa por elevar la tasa de "interceptación de drones y misiles rusos", y de aumentar las restricciones a la economía rusa.