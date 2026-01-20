Zelenski desvela que Trump le invitó a ser parte de la Junta de Paz para Gaza pero no confirma si aceptará

Archivo - El presidente de Ucrnaia, Volodimir Zelenski, durante una visita oficial a Reino Unido en octubre de 2025 (archivo) - Kirsty Wigglesworth/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le ha trasladado una invitación para ser parte de la Junta de Paz para Gaza, si bien ha declinado confirmar si participará debido al posible papel que podría jugar Rusia en el organismo, al que también ha sido invitado el mandatario ruso, Vladimir Putin.

"Hemos recibido la invitación. Los diplomáticos trabajan sobre ella", ha dicho, según ha informado la agencia ucraniana de noticias UNIAN. "Siendo honestos, Rusia es nuestro enemigo. Bielorrusia es su aliado. Es muy difícil imaginar cómo podemos estar juntos con Rusia en un consejo u otro", ha explicado.

Así, ha subrayado que "esto no se aplica únicamente a este consejo de paz". "Rusia está en un consejo sobre la guerra y Bielorrusia está con ellos, concretamente el régimen de (el presidente bielorruso, Alexander) Lukashenko", quien también habría sido invitado por Estados Unidos a ser parte de la citada Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.