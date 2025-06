Zelenski dice que Ucrania está "preparada" para tomar "medidas necesarias para la paz"

Reivindica la unión de Europa y EEUU en la defensa de las libertades

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que el país está "preparado" para tomar las "medidas necesarias" para lograr la paz, unas declaraciones que llegan poco antes del encuentro previsto entre las delegaciones de ambos países en la localidad turca de Estambul.

En este sentido, ha alertado de que si Rusia "socava las conversaciones" de este lunes, "será necesario imponer nuevas sanciones, de forma urgente". Así se ha expresado en el marco de la cumbre con líderes de la OTAN que se está celebrando en Vilna, la capital de Lituania.

Zelenski ha matizado que se trata de un momento "importante" dado que, por una parte, "Rusia ha puesto en marcha su ofensiva de verano, pero por otra tiene que comprometerse con la diplomacia". "Y esto supone un desafío y una oportunidad real para todos, para intentar poner fin a esta guerra", ha indicado.

"Nuestra prioridad, como siempre, es apoyar nuestra defensa. Agradezco toda la ayuda recibida y todas las inversiones realizadas. Europa, junto a Estados Unidos, tiene mejores armas que Rusia", ha asegurado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Kiev cuenta con "soluciones tácticas más fuertes".

Asimismo, ha señalado que "Rusia debe sentir lo que implica perder". "Eso es lo que los llevará a la diplomacia". "Necesitamos urgentemente reforzar la fuerza aérea, especialmente mediante el uso de sistemas Patriot y misiles. Es necesario tomar medidas y todos sabemos realmente qué se necesita para ayudar", ha puntualizado.

"Debemos garantizar que la diplomacia no se queda en un papel mojado. Nuestra delegación está ahora en Estambul y está preparada para tomar las medidas necesarias para impulsar la paz. Naturalmente, el punto de partida debe ser el alto el fuego y las acciones humanitarias, como la liberación de todos los prisioneros y de los niños que han sido secuestrados", ha aclarado.

Zelenski ha aprovechado la ocasión para "dar las gracias a todos por hacer posible mantener el vínculo entre Europa y Estados Unidos". "Necesitamos el apoyo del presidente (Donald) Trump, del Congreso de Estados Unidos y del pueblo estadounidense. Pase lo que pase es un deber compartido defender las libertades de forma conjunta", ha dicho.

"Putin ha decidido enfrentarse a Europa, así que no tiene derecho a elegir su futuro, y eso no debe cambiar. Es importante confirmar ahora que la alianza se mantiene fuerte y que Europa no se rinde en lo referente a su seguridad", ha manifestado.