Zelenski felicita a Trump por su cumpleaños y le promete "unas cuanta buenas ideas" para terminar la guerra

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski (archivo)
Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski (archivo) - Europa Press/Contacto/Sarsenov Daniiar/Ukraine Pre
Europa Press Internacional
Publicado: domingo, 14 junio 2026 19:04
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MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su par estadounidense, Dondald Trump, al que ha felicitado por su 80 cumlpeaños y le ha prometido "unas cuantas buenas ideas" para poner fin a la guerra que le trasladará durante la cumbre del G7 en Évian, Francia.

Zelenski le ha trasladado sus mejores deseos y éxitos en sus iniciativas, en particular en sus gestiones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Tenemos algunas buenas ideas que podrían ayudar a avanzar hacia la paz y proteger vidas", ha planteado.

El dirigente ucraniano ha expresado su agradecimiento a Trump por sus esfuerzos por la paz. "Recordamos con gratitud cada paso de ese apoyo, desde los (cohetes) Javelin hasta los Patriots", ha resaltado.

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