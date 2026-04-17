Zelenski impone sanciones contra 130 altos cargos del Ejército y figuras religiosas de Rusia

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - PRESIDENTE DE UCRANIA, EN X - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha impuesto este viernes un nuevo paquete de sanciones, esta vez contra unos 130 altos cargos del Ejército y figuras religiosas influyentes de Rusia, una medida que tiene como principal objetivo a comandantes responsables de ordenar ataques con misiles contra suelo ucraniano.

Así, ha ratificado las restricciones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, que incluye también a figuras religiosas acusadas de "justificar la agresión rusa y difundir propaganda prorrusa", según un comunicado de la Presidencia de Ucrania.

"Este es uno de los primeros casos en los que nuestros servicios de Inteligencia han logrado identificar claramente a más de 100 individuos específicos que han dado directamente órdenes de lanzamiento de misiles contra Ucrania. Son terroristas que deberían estar sancionados en todas las jurisdicciones posibles", ha aseverado el asesor de Zelenski para la Política de Sanciones, Vladislav Vlasiuk.

En total, se estima que 121 de los sancionados son militares, mientras que al menos nueve serían figuras religiosas: "Estos individuos han instado públicamente a matar a ucranianos, han apoyado abiertamente la agresión y han hecho uso de la religión para propagar y justificar la invasión rusa del país". "Son, principalmente, representantes de la Iglesia Ortodoxa de Rusia y sus estructuras afiliadas", recalca el documento.

En este sentido, la Presidencia ucraniana ha indicado que se ha ofrecido "toda la información relacionada con estas sanciones a los aliados correspondientes para que sincronicen las medidas y las ajusten a sus respectivas jurisdicciones".