Zelenski insiste a los aliados en la presencia de piezas "de fabricación no rusa" en armas empleadas por Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Li Ying

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha vuelto a advertir de que los misiles y drones empleados en los ataques del Ejército ruso contienen "miles de componentes" de fabricación no rusa, en particular, procedentes de Europa, Estados Unidos y Japón, a los que ha emplazado a bloquear "realmente" estas cadenas de suministro.

"Todos esos misiles y drones rusos que se utilizan hoy en día contienen miles de componentes que Rusia no puede producir por sí sola. Cinco misiles 'Iskander-M' llevan al menos 75 componentes críticos de fabricación no rusa. Tres misiles 'Kh-101' incluyen casi 160 componentes que Rusia no puede reemplazar por sí misma. Cada 'shahed' tiene cientos de estos componentes importados a Rusia desde otros países, y no solo de empresas chinas, por cierto. También de Europa, Estados Unidos y Japón", ha señalado en su discurso vespertino, tras una jornada de contactos con Moscú y Washington, en la ciudad suiza de Ginebra.

El mandatario ha instado así a los aliados de Ucrania a que "bloqueen realmente las cadenas de suministro que entregan componentes críticos a Rusia para la producción de armas", incidiendo en que esto es "crucial" tanto para Kiev como "para la seguridad global en su conjunto".

"Las propias empresas deberían supervisar mejor el destino de sus componentes. Sin estas conexiones con el mundo, Rusia no puede hacer nada; no es capaz de ser fuerte estando completamente aislada", ha asegurado, reiterando que "el bloqueo y la presión pueden realmente obligar al agresor a reconsiderar su política".

En cuanto a las conversaciones en Suiza, ha señalado que la delegación ucraniana "presentará un informe tras la primera ronda de conversaciones en Ginebra" sobre los últimos ataques en Odesa y sus consecuencias. "El equipo debe plantear sin duda la cuestión de estos ataques, en primer lugar a la parte estadounidense, que propuso que tanto nosotros como Rusia nos abstuviéramos de atacar", ha puntualizado.

"Ucrania está preparada. No necesitamos la guerra. Y siempre actuamos de forma simétrica: defendemos nuestro estado y nuestra independencia. Asimismo, estamos dispuestos a avanzar rápidamente hacia un acuerdo justo para poner fin a la guerra. La única pregunta para los rusos es: ¿qué quieren? Y también, si habrá consecuencias para Rusia por el hecho de que los 'shaheds', los misiles y las fantasiosas charlas sobre la historia les importan más que la diplomacia real, la diplomacia y la paz duradera", ha planteado.

Por otra parte, Zelenski ha adelantado que "en las próximas semanas, también habrá un número significativo de formatos con nuestros socios: diversas negociaciones y reuniones", sin ofrecer más detalles salvo que "abordaremos la necesidad de que Europa produzca sus propios misiles de defensa aérea, de todos los tipos que realmente se necesitan".