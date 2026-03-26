Zelenski llega a Arabia Saudí para una visita sorpresa con la que busca "garantizar la seguridad"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado este jueves de su llegada a Arabia Saudí para una visita sorpresa con la que espera "garantizar la seguridad" y dar las gracias a Riad por su apoyo al país en plena invasión rusa del territorio, una guerra que comenzó hace ya más de cuatro años.

"He llegado a Arabia Saudí. Hay programadas importantes reuniones. Apreciamos el apoyo dado y apoyamos a los que están preparados para trabajar con nosotros para garantizar la seguridad", ha indicado a su llegada en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El propio Zelenski indicó el miércoles que una delegación de diplomáticos ucranianos se encuentra actualmente trabajando de forma coordinada con países de Oriente Próximo y el golfo Pérsico que están interesados en la "experiencia de Ucrania" a la hora de protegerse frente a "drones modernos".

Este mimo jueves, ha planteado un intercambio con los países del Golfo para que a cambio de la ayuda en defensa antidrones, estos países suministren al Ejército de Ucrania misiles antiaéreos. Asimismo, ha afirmado que Estados Unidos está también en contacto con Ucrania para que ayude a defender "sus bases en países de Oriente Próximo".