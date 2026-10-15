Zelenski llega a Bruselas para reunirse con los líderes de la UE y la OTAN en medio de su conflicto con Trump

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - GAETAN CLAESSENS - Archivo

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha llegado este jueves a Bruselas para intensificar sus contactos en dos días de reuniones con los líderes europeos y de la OTAN, en medio del conflicto abierto con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por permitir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos y por las críticas del magnate a los ataques ucranianos a refinerías rusas.

Zelenski, que tiene prevista una amplia agenda de reuniones, se verá este jueves con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, además de ser recibido por el Rey Felipe de Bélgica en una audiencia real. También tendrá encuentros bilaterales con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, así como el primer ministro belga, Bart De Wever.

Ya el viernes, tiene agendados encuentros con los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, respectivamente, así como con los líderes de Hungría, Péter Magyar; Finlandia, Petteri Orpo; y Suecia, Ulf Kristersson.

Además, asistirá de manera presencial a un debate con los veintisiete líderes de la UE, donde está previsto que exponga la evolución de la situación en el frente de batalla, las últimas ofensivas rusas contra infraestructuras civiles y las necesidades militares y financieras de Ucrania, así como la financiación para su país de cara a 2027.

"Todos nosotros en Europa queremos que esta guerra termine. Y para que eso pase, son necesarias señales fuertes como más presión real sobre Rusia y más apoyo de defensa para Ucrania. Es especialmente importante ahora actuar juntos para proteger vidas", ha sostenido Zelenski en un mensaje en redes sociales.

El viaje de Zelenski a Bruselas se enmarca en los contactos diplomáticos entre Washington y Moscú, después de la Administración Trump haya decidido permitir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos, muy a pesar del presidente de Ucrania, que no ha evitado expresar su decepción.

"Es doloroso cuando Trump apuesta por un bando distinto al nuestro. Si estás en el medio, debes quedarte ahí", indicó este miércoles en una entrevista, donde detalló que espera que las próximas conversaciones con Estados Unidos aborden la situación de sus relaciones de inteligencia y el papel que juega el sistema de satélites Starlink del magnate y aliado de Trump, Elon Musk, después de que se hayan reportado fallos desde que hace unos días dieran inicio los conflicto con el presidente estadounidense.