Zelenski y Macron acuerdan que Ucrania compre un centenar de cazas franceses para los próximos diez años

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha firmado este lunes un acuerdo de intenciones para comprar durante los próximos diez años un centenar de aviones de combate Rafale F4 y equipos de defensa antiaérea y drones a Francia, si bien está por ver si Kiev recibirá los cazas antes de acabar la guerra.

Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron, han escenificado la rúbrica del contrato en la base militar en la región parisina de Villacoublay. "Este momento es algo especial y verdaderamente histórico para ambas naciones", ha destacado el mandatario ucraniano, según un comunicado de la Presidencia.

El texto prevé que en los próximos diez años, Ucrania adquiera hasta cien aviones de combate Rafale F4, pero también sistemas de defensa SAMP/T, radares, misiles y bombas guiadas, así como la colaboración entre las industrias armamentísticas y tecnológicas de ambos países.

Cada avión de combate tiene un coste de fabricación de entre 70 y 80 millones de euros, por lo que el acuerdo ratificado este lunes por Zelenski y Macron ascendería a entre 7.000 y 8.000 millones de euros. A finales de octubre, el presidente ucraniano firmó un acuerdo similar con Suecia para comprar otros 150 cazas.

A la espera de conocer cómo sufragará estas compras millonarias, Ucrania aspira a contar con una flota aérea de al menos 250 aviones modernos. La necesidad de este tipo de aeronaves para combatir la moderna flota aérea rusa ha sido una constante en las demandas armamentísticas de Zelenski durante la guerra.

Macron ha explicado que se trata de un acuerdo "necesario" a corto, medio y largo plazo, incluso si la paz con Rusia se firma "mañana" ya que "la garantía de esta paz es la presencia de un Ejército ucraniano fuerte y capaz de resistir".